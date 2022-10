Unos 800 internos participaron en un motín de la prisión en Tijuana

TIJUANA - Fuera de la prisión de La Mesa en Tijuana, este lunes se mantuvo el resguardo de la zona por elementos del ejército y la guardia nacional, asimismo prevaleció la preocupación de los familiares de los reos y los vecinos.

“Saber que le podía pasar algo y el no poder defenderse o algo, sí me preocupó”, dijo Lilia Maleni, quien esperó fuera del sitio a su padre.

Ella aseguró que fueron momentos de angustia los que vivieron el pasado fin de semana al escuchar la noticia del motín.

“Quería venir corriendo y yo estaba en Playas allá y en cuanto me dijeron no sabía, quería salir corriendo para acá y no pude”, aseguró Maleni.

La gobernadora informó que el motín ocurrió cuando grupos de poder que se enfrentaron dentro de la cárcel, y que hasta 800 presos estuvieron involucrados en la riña.

“Dos liderazgos importantes que están PPL, internos en la penitenciaria pues grupos distintos, empezó un problema entre ellos, pues conato de disturbio, lo intentaron la verdad es que se hizo un gran trabajo por parte de las autoridades penitenciarias en el sentido de que rápidamente se logró controlar la situación”, informó Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.

Una gran multitud llegó fuera de las instalaciones para saber de sus familiares internos en el penal

Sin embargo, al preguntarle por qué fue el enfrentamiento, la gobernadora no dio más detalles.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos relató que su personal entró a las instalaciones el sábado y acompañó a los reos después del motín.

“Se suscitó evidentemente un conato de riña y una situación de estrés, afortunadamente no había ninguna persona privada de la libertad lesionada ni de parte de la custodia penitenciaria”, dijo Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión.

Sin embargo, aseguraron que sí notaron algunos reclamos de los reos que involucraron, falta de servicios de salud.

“Yo quisiera atribuírselo exclusivamente a la falta de capacidad institucional, lo que tiene que ver con la estructura de los recursos, es decir de personal médico que atienda estas circunstancias”, agregó Mora Marrufo.

TELEMUNDO 20 preguntó por esto al secretario de Salud, Adrián Amarillas, quien dijo que sí había recursos en materia de salud para los reos.

“En cuanto atención, nuestros PPL, personas privadas de la libertad fueron los primeros que recibieron todo el esquema completo de vacunación contra COVID, precisamente previendo que no hubiera un brote dentro de la penitenciaría, así que salud se ha mantenido muy de cerca y apoyando indistintamente con todos nuestros programas”, dijo Amarillas.

Mientras tanto quienes viven en los alrededores señalaron que seguirán a la expectativa, pues en el caso de Gilberto López, este no fue su primer motín.

“Sí hay parte de culpa de las autoridades, ¿no?, deben de tener más control dentro”, dijo López, quien es vecino en zona de prisión de La Mesa desde hace más de 50 años.

Él aseguró que los reos incluso han entrado hasta su casa para ocultarse de las autoridades.

“Hubo una fuga y se me dieron a mi casa, a mi lote, se metieron ahí fueron a sacarlos los policías abajo de la casa, no, no, sí ha habido unas experiencias chistosas y graves”, aseguró López.

La secretaría de Salud agregó que no existe un recurso estipulado y asignado para las cárceles, aunque la Comisión de Derechos Humanos recordó que emitió tres recomendaciones en el pasado a autoridades del gobierno estatal que involucran diferentes aspectos para la protección y trato digno a las personas privadas de la libertad. Y aseguró que ninguno de estos aspectos resaltaron durante el motín del fin de semana.