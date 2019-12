Foto de hijo de “El Chapo” podría conducir a él

Una indiscreción de Alfredo Guzmán podría dar una pista a las autoridades de dónde se encuentra el narcotraficante mexicano fugado de una cárcel de máxima seguridad.

Varios medios han publicado una foto de la cuenta de Twitter del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que podría conducir a las autoridades al fugitivo mexicano.

En la imagen, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 29 años, aparece en la mesa de un restaurante con otras dos personas, cuyos rostros están mayormente tapados por emoticones, aunque uno de ellos lleva un bigote similar al de su padre, “El Chapo”.

El mensaje en la foto de la cuenta de Twitter @AlfreditoGuzma -que tiene más de 154,000 seguidores- dice "Agustooo aqui ya saben con quien apatoroo".

La foto, que ha sido reproducida por CNN, The New York Post, The Daily Mail, The Independent y otros medios, parece haber sido tomada por la cámara de un celular y muestra la locación: Costa Rica.

En base a esta posible pista, las autoridades están buscando al fugitivo en el país centroamericano.

“El Chapo”, cabecilla del cartel de Sinaloa, escapó en julio pasado por segunda vez de prisión en México, en este caso de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano.

Aunque la intención de su hijo puede haber sido ridiculizar al gobierno mexicano por permitir su fuga, los medios la califican de un error que podría llevar a su captura.

Esta vez lo más probable es que México entregue al hombre más buscado del mundo a Estados Unidos, donde se le requiere para ser juzgado.