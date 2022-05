“Aunque digan que mi hijo estaba drogado, no les da pa’matarlo”: exigen justicia por asesinato en la frontera

TIJUANA- La familia del residente estadounidense, Jorge Luis Cabrera sigue luchando por justicia ante la muerte de su hijo presuntamente asesinado por agentes de la policía municipal en Tijuana.

Y junto a las vías del tren, a unos metros del panteón municipal número 13 en Tijuana, se colocó un altar hecho por su familia, donde con flores, veladoras y su fotografía le rindieron honores.

La familia de Cabrera dijo que apenas puede con el dolor, y que a pesar de ver más acciones por parte de las autoridades municipales, les lastimaron las declaraciones de la policía sobre el presunto uso de drogas de su hijo, una revictimización latente del caso.

“Aunque digan que mi hijo estaba drogado, estaba borracho, no le da pa’ que matar a mi hijo, para que matar a esa persona si esta drogado o borracho, su deber de ellos es agarrarlo, esposarlo y llevarlo a las autoridades pertinentes”, dijo Juan Cabrera, padre de Jorge Luis Cabrera.

Denuncian muerte de un hombre a manos de policías

Este martes, la familia afirmó que a pesar de que hay personas que aseguraron que el hombre en el video no es su familiar, ellos aseguraron que reconocen perfectamente la voz que se escucha en el video al igual que los vecinos.

“Todo padre va a saber la voz el sonido del temple de cada hijo y aparte fueron testigos que conocían a mi hijo”, dijo Juan Cabrera.

Sin embargo, la sindicatura hizo este martes un exhorto a la policía municipal para entregar los detalles de los oficiales implicados en el video, pues hasta el momento desconocen si los oficiales siguen incorporados a la secretaría. Y se estima que fueron de tres a cuatro oficiales que se ven en las imágenes.

“Remitan a esta sindicatura procuradora toda la información solicitada, y así recabar el material probatorio que nos conduzca al esclarecimiento de los hechos que fueron expuestos”, dijo Rafael Leyva, síndico procurador de Tijuana.

Por lo que la familia dijo que espera que se tomen acciones, pues aseguraron quien le hizo eso a su hijo, no puede estar en las calles.

Siguen libres, siguen trabajando, siguen con goce de sueldo - dijo Juan Cabrera, padre de la víctima, sobre los presuntos policías involucrados en la muerte de su hijo.

Incluso, la familia dijo que planean dejar la ciudad apenas termine el proceso por miedo.

“Ya no estamos agusto, siempre estamos nomas viendo para todos lados ya no quiero que mi familia salga a la tienda, no quiero nada de esto, porque sabemos que si salen a la tienda que está aquí a un lado posiblemente ya no regresen”, señaló Juan Cabrera.

Y mientras sus padres esperan por respuestas, colocaron un altar incluso dentro de casa, donde su hija de tres años, puso incluso el tipo de yogurt que tanto le gustaba a Jorge Luis Cabrera.

La familia y los vecinos pidieron la colaboración de la comunidad que vive en la zona donde murió Jorge Luis Cabrera para ir a declarar a la fiscalía, y así poder esclarecer qué pasó realmente aquella noche del 28 de abril.

La sindicatura agregó que en administraciones pasadas han separado de su cargo hasta 70 oficiales de la policía.