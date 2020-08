En video: huye tras atropellar a madre de dos niños

TIJUANA- La familia de una madre de dos hijos que fue atropellada en Tijuana exige justicia después que un video captara el momento en que fue embestida por un auto y abandonada a su suerte por un conductor que se dio a la fuga tras el incidente.

Anallency Ruíz cruzaba el Bulevar Cucapah mientras caminaba a su casa de regreso del trabajo cuando en cuestión de segundos un auto la embistió tan fuerte que su cuerpo saliera volando al momento del impacto.

Según la policía municipal, aunque Ruíz no cruzaba exactamente sobre la línea amarilla, sí cruzaba por una zona permitida.

En el video se ve como el conductor que parece ser un hombre, se baja del auto para ver lo que golpeó y al notar que había atropellado a una mujer, se sube de inmediato a su auto y huye del sitio.

“Te quedas más sorprendido y más la reacción de la persona, no que se baja, y la mira y se va”, dijo Mauricio Bugoin, quien ha vivido en la zona por 16 años.

Según las autoridades la actitud del conductor tras el accidente lo vuelve más grave.

“Por la omisión, no le prestó auxilio a la víctima. La dejó abandonada y se retira del lugar”, dijo Efrén Preciado, jefe de hechos de tránsito.

Mientras tanto Daniel Ruíz, padre de la víctima, espera que alguien lo denuncie. “Dicen vamos a pagarlo allá, no. Aquí lo pagamos. Yo le pido a él que a esa persona de corazón que no diga su nombre, anónimamente que mande el número de las placas”, dijo Ruíz.

Debido a la contingencia del coronavirus, fue difícil encontrar un hospital, antes de ser atendida en el IMSS.

El ataque la dejó con una fractura en la cara

“No lo asimilo, yo la miraba en la cama y me decía ‘mija, no llores’, pero ‘¿cómo es posible que me digas que no llore?’”, dijo Agustina García, madre de la víctima.

La familia interpuso una denuncia ante la fiscalía ya que esperan que el responsable se haga cargo de los gastos.

También pidieron a los testigos del incidente que vayan a las autoridades para denunciar, incluyendo el conductor de un taxi libre que se aprecia en el video.

Mientras tanto los residentes del área reconocieron que la vialidad necesita topes o señalamientos para disminuir la velocidad.

“Se volvió una autopista de cemento y hemos visto más de 15 atropellamientos, desde que lo arreglaron”, dijo Burgoin.

Anallency continúa luchando por recuperarse desde la clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras su familia pide a la fiscalía que les ayude para encontrar al responsable y se haga justicia en este caso.