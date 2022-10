Mujer expolicía que afirma mató a su pareja en defensa propia es sentenciada a 45 años de cárcel

TIJUANA, México - Una mujer expolicía de Tijuana fue sentenciada a 45 años de prisión tras matar a su pareja, quien también pertenecía a las fuerzas policiales.

Durante su juicio, Alina Narciso Tehuaxtle declaró ante un juez que terminó con la vida de su pareja al supuestamente defenderse de la violencia a la que éste la sometía.

“Qué pasa con mi hija, 45 años, están, no sé, definitivamente no entiendo la justicia, no existe la justicia”, dijo Socorro Tehuaxtle, madre de la convicta.

La progenitora de la exoficial de 27 años dijo que estaba decepcionada de las autoridades en México, pues el caso de su hija tardó casi tres años en proceder. La mujer fue detenida el 12 de diciembre de 2019.

“Ella está en prisión desde el 2019, y apenas le dictan sentencia después de todo este tiempo, es doblemente victimizada y aparte eso nos habla también del proceso que se está viviendo para dictar las sentencias dentro de los penales”, señaló Yolanda Cordero, abogada y secretaria de la Federación Nacional de Abogados en Baja California.

El juez determinó el martes que Alina Narciso Tehuaxtle debe pasar 45 años en prisión por homicidio calificado con ventaja, y también pagar 427,519 pesos por reparación del daño ante la muerte de su pareja.

“Nos habla de que las instituciones que están encargadas de la procuración de justicia, carecen de perspectiva de género, la perspectiva de género muchas veces no se entiende, se puede tener en el documento, pero no se lleva a cabo en la actuación”, señaló Melina Amao, doctora en estudios culturales de la línea de género, sexualidad y relaciones de poder.

La familia de la convicta dijo que ella supo cómo defenderse gracias a su preparación como oficial de policía. Incluso, su madre contó cómo escuchó los disparos aquella noche.

“Yo escuché los balazos, yo cuando salí él la estaba sometiendo, la tenía del cuello, es lo que yo alcancé a mirar, lo que declaré es lo que yo miré”, dijo Socorro Tehuaxtle.

La familia de la mujer señaló que no se quedará con los brazos cruzados.

“Claro que vamos a apelar, porque no estamos contentos con esta sentencia, la verdad se me hace excesivo, excesivo, porque ella se defendió, simplemente el juez no lo mira”, agregó la madre.

Mientras la mujer expolicía se prepara para cumplir una larga condena que hasta ahora la mantendría hasta los 72 años de edad dentro de una prisión, TELEMUNDO 20 solicitó a las autoridades más información de las razones para determinar esta sentencia.

El Poder Judicial de Baja California dijo que no emite declaraciones de ningún tipo relacionadas a los casos o resoluciones que están en el Tribunal, con el objetivo de salvaguardar el debido proceso.