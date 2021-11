Crimen organizado desata terror en estado del norte de México: no hay ni policías

CIUDAD DE MÉXICO - No hay día en Zacatecas en que el terror y la muerte no llenen sus calles, en que no aparezcan muertos, colgados en puentes peatonales y vehiculares y se registren ejecuciones y balaceras.

"Es muy triste, yo viví toda mi vida aquí y ahorita ya no puedo vivir aquí, me da mucho miedo", afirma Karina García, quien vive en la ciudad de Fresnillo.

Asegura que no es fácil sobrevivir en una entidad donde en 24 horas se han registrado hasta 20 asesinatos vinculados al crimen organizado.

"No puedo vivir tranquila sabiendo que pueden salir y en cualquier momento una bala perdida o algo les puede pasar", dice García.

Las cifras oficiales indican que en el 2019 se documentaron 733 homicidios dolosos y, en lo que va de este año, casi alcanzan los 1,600.

"Es un asunto que dejó de ser un asunto de Estado, para ser un asunto de todos", afirma David Monreal, gobernador de Zacatecas.

Y todo se debe, indica Lucila Medina, analista de Seguridad, a que se ha recrudecido la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y sus enemigos de Sinaloa. Pero también, asegura, a que no hay quien los detenga.

"Ahorita en Zacatecas detectamos nueve municipios sin policías, nueve de 58", dice Medina.

Esta misma semana los uniformados de la población de Cuauhtémoc abandonaron sus labores y ahí, al igual que otras comunidades, han cancelado los eventos públicos y han llamado a sus habitantes a no salir de sus casas, sobre todo de noche.

"Es un enfrentamiento de grupos", asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la gravedad de la situación, el mandatario decidió acudir a la zona y dormir ahí una noche.

"Se va a reforzar todo el plan de seguridad de Zacatecas", dijo.

Un discreto operativo de seguridad sería el marco de la vista y el anuncio que busca contrarrestar la violencia provocada por el Ismael “El Mayo” Zambada y Nemesio Oseguera “El Mencho”, lideres de los grupos que quieren dominar la importante ruta para traficar fentanilo.