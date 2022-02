Presidente de México inicia gira en la frontera desde Tijuana

TIJUANA- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó una de sus conferencias matutinas en la ciudad de Tijuana, este jueves, desde las instalaciones del Cuartel Morelos.

López Obrador mencionó que realizará trabajos de supervisión para constatar el avance en proyectos incluyendo el de un segundo piso en Tijuana, una nueva aduana en Otay, y luego se iría a Sonora.

La gira de la frontera incluirá a Ciudad Juárez, Nogales, Coahuila, y Nuevo Laredo, señaló el primer mandatario.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar estuvo presente en la conferencia, donde agradeció el apoyo de AMLO en la pandemia, así cómo su visita dos veces a la entidad durante el corto mandato de la gobernadora.

Exigirán justicia para los periodistas asesinados

ASESINATO DE PERIODISTAS EN TIJUANA

En esta conferencia también se habló sobre el avance en las investigaciones por el asesinato de los periodistas, Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, registrados en Tijuana, en las semanas anteriores.

“De parte del gabinete de seguridad existe un compromiso total para dar con los responsables tanto materiales como intelectuales porque estos crímenes no pueden permanecer sin castigo”, dijo Rosa Icela Rodríguez, titular de la secretaría de seguridad y protección ciudadana del gobierno de México, durante la conferencia.

“Lo importante es aclarar los hechos y obtener justicia”, agregó Rodríguez.

El subsecretario de Seguridad Pública del gobierno de México, Ricardo Mejía Berdeja, también presente en la conferencia, habló en detalle sobre los avances de investigación con relación a homicidios de periodistas.

El 25 de enero, autoridades visitaron el lugar de los hechos del asesinato de la periodistas, Lourdes Maldonado, en Villas de Santa Fe, y Villas Los Pinos, en trabajo coordinado con la FGE, mandos de la SSPC, Sedena, Semar, CNI, y Conase.

“Ya están detenidos y vinculados a proceso penal por homicidio, se otorgó seis meses de investigación complementaria para las personas Eric N, Guillermo N, y Kevin N, que son tres autores materiales coparticipes del homicidio de Lourdes Maldonado”, dijo Mejía Berdeja.

Se siguen diferentes líneas de investigación para dar con la autoría intelectual, señaló Mejía Berdeja, y para complementar a otro sujeto que se considera la clave para la autoría intelectual.

Mejía Berdeja mencionó que en el caso del fotoperiodista, Margarito Martínez, asesinado también en Tijuana, en la misma semana que Maldonado, no se descarta la participación de un posible grupo criminal.

“Hay un trabajo muy sólido de inteligencia y de acopio de indicios, sin embargo, convertir la inteligencia en acciones para judicializar tiene un grado de complejidad”, recalcó.

Periodistas en Tijuana aprovecharon la visita de AMLO y durante la conferencia, realizaron un pronunciamiento de los cinco periodistas asesinados en México en lo que va del año, durante el periodo de sesión de preguntas de la “mañanera”.

Por riesgo y para la protección de un testigo, las audiencias del caso de Maldonado no son públicas, de acuerdo a Rodríguez.

En cuanto al caso de Martínez, AMLO mencionó que continúa la investigación, y que él personalmente recibe un reporte diario sobre los hechos delictivos en el país.

TELEMUNDO 20 cuestionó al presidente de México sobre los asesinatos de periodistas en Tijuana y su relación con grupos delictivos locales.

A lo que AMLO respondió que no estaban buscando esconder información sino proteger la información sensible.

“Hasta donde se pueda, porque lo que vimos, en dos casos, a los autores materiales los han asesinado, entonces si tenemos que cuidar eso, nada más, pero no es con el propósito de esconder la verdad ni proteger a nadie, pero lo que se pueda”, dijo el presidente de México a la pregunta de TELEMUNDO 20.

AMLO también habló sobre la relación que se ha hecho del caso de Maldonado en algunos medios con el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

“No hay nada de que este asesinato haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral que tenía la difunta con el gobernador Bonilla, que ni siquiera era una cosa de gobierno sino de empresas, era una denuncia que ya había ganado un aúllo a favor de Lourdes, pero se está haciendo la investigación, no está concluido el proceso”, dijo López Obrador.

El presidente de México también dijo que recomienda que no se utilicen el lamentable hecho con “propósitos politiqueros”.

“Ni siquiera se puede hablar de política, el ex gobernador Bonilla enfrentó a los conservadores corruptos de Baja California, es publico y notorio entonces se da esta situación y quieren sacar raja, no significa que haya impunidad, sino no adelantemos juicios, no pueden haber linchamientos públicos por cuestiones partidistas, hay que esperar que se haga la investigación con el compromiso de que no hay impunidad para nadie”, dijo López Obrador.

TELEMUNDO 20/Marinee Zavala

MANIFESTACIONES DURANTE LA VISITA DE AMLO A LA FRONTERA

Mientras que fuera de las instalaciones del Cuartel Morelos donde estaba AMLO, se registró una manifestación de periodistas ante los asesinatos mencionados al igual que otros registrados contra el gremio en las últimas semanas.

“Es importante que se reitere el que no se permite impunidad para nadie, esa es una diferencia, considero importante con relación a los anteriores gobiernos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, y el que comete un delito, es investigado y castigado, sea quien sea, hemos cuidado mucho el que no se presente lo que sucedía en anteriores gobiernos, en el periodo neoliberal de que se asociaba la delincuencia con el poder político y económico, eso ya no existe, y eso es importante”, declaró López Obrador ante las investigaciones de los asesinatos a periodistas en México.

"NO HAY CRÍMENES DE ESTADO"

“No hay crímenes de estado, no hay masacres, no se ordena desaparecer a nadie, no existe el nivel de letalidad que se presentó durante el periodo de Felipe Calderón, en que siempre en los enfrentamientos entre fuerzas armadas del gobierno y de la delincuencia eran más los muertos, que los heridos y los detenidos, y eso lo podemos probar. No se ordena desde el poder, asesinar a nadie, no somos iguales”, destacó.

El presidente de México aseguró que los periodistas mexicanos no están solos, y que van a mantener protección, así como el derecho a disentir y protestar.

“Nadie ha sido ni será censurado, ni Loret de Mola, ni López Doriga, ni Ciro, ni Carmen Aristegui, no, ni los del pasquín conservador de la mafia del poder, que es el reforma, nadie”, según AMLO.

Lo anterior se refirió a tensiones que se generaron entre AMLO con algunos periodistas como Carlos Loret de Mola, sobre una investigación a uno de los hijos del primer mandatario.

“Son mercenarios de alto rango, ellos deberían dar de conocer cuánto ganan”, dijo AMLO, sobre los ingresos de periodistas mexicanos incluyendo a Jorge Ramos.

El presidente de México comparó a los periodistas con futbolistas, quienes éstos últimos dan a conocer sus ingresos, y dijo que el gremio de periodistas debería hacer lo mismo.

“El asunto es que hay detrás, que está detrás de financiamiento de los medios”, señaló AMLO.

OBRAS EN FRONTERA DE TIJUANA

Las aduanas ya están administradas por la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, apuntó López Obrador, y se van a reforzar todos los mecanismos de vigilancia en las aduanas, con sistemas de cámaras, tecnología avanzada, y mejorando espacios, y llevando a cabo obras en la frontera.

“Cuando llegamos al gobierno, recibimos un fideicomiso de aduanas de 55,000 millones de peso, ahora ese fideicomiso tiene 90,000 millones de pesos, de modo que vamos a utilizar una cantidad importante de ese fideicomiso, lo vamos a dejar cómo lo encontramos, con precios actualizados, pero todo el excedente se va a invertir y de ahí va a salir el dinero para los 10 kilómetros del segundo piso por la línea fronteriza y lo de la aduana de Otay, y así otras inversiones”, dijo López Obrador.

SEGUNDO PISO EN TIJUANA

AMLO explicó que 10 kilómetros de un segundo piso en Tijuana por la línea fronteriza, será subsidiada por el excedente del fideicomiso de aduanas.

También mencionó que para ambos proyectos de Tijuana, la Secretaría de Defensa estará encargada de la construcción, y que ya se tienen los presupuestos para los proyectos.

RECORRIDO EN FRONTERA

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar acompañará al presidente de México en su recorrido en la frontera en Tijuana así cómo en Nogales, mencionó AMLO.

El proyecto de la garita de Otay 2, dijo López Obrador, se realiza en colaboración con el gobierno de Estados Unidos.

Y sobre la presencia del ejercito mexicano en la frontera, AMLO dijo que era de apoyo para evitar el tráfico de drogas.

AMLO agregó que la política que tiene su gobierno en cuanto al tráfico de personas en la frontera, es la de buscar que los países centroamericanos y en México, se tenga oportunidad de trabajo y no se vea la necesidad de emigrar.

“La gente no abandona su pueblo por gusto sino por necesidad”, recalcó López Obrador.

Y mencionó que la firma del tratado de comercio fue para la inversión en el país.