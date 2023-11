Zozobra embarcación con 15 migrantes frente a Sunny Isles, uno es llevado de emergencia al hospital

Tres personas presentaron problemas médicos, incluida una que tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital, después de que un barco de inmigrantes volcara antes de desembarcar en Sunny Isles Beach este martes en la madrugada, informaron las autoridades.

Según Aduanas y Protección Fronteriza, alrededor de las 3 a. m. del martes, agentes de la Patrulla Fronteriza junto con agencias asociadas respondieron a un presunto evento de contrabando marítimo en Sunny Isles.

Un barco se había volcado cerca de la costa y 15 migrantes a bordo fueron rescatados por agencias de emergencia en el lugar.

Cuando llegaron los equipos, el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade dijo que originalmente tres personas estaban siendo tratadas en el sitio, pero una fue trasladada en avión a un hospital del área.

Las autoridades aún no han revelado el estado del paciente.

#Breaking HSTF-SE partners responded to a migrant event this morning near Sunny Isles Beach, Fla.



12 migrants were rescued by @CBPAMORegDirSE agents w/ 1 medevac'd by @MiamiDadeFire & 11 transferred to a @USCGSoutheast boat, 3 migrants apprehended ashore by @USBPChiefMIP agents. pic.twitter.com/9cVr5JRLmx