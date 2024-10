Youtubers peruanos son deportados de Cuba por grabar en las calles de La Habana

Una pareja de YouTubers que ahora está en España cuentan que pudieron salir de Cuba después de ser detenidos por las autoridades de la isla.

Tras conversar vía zoom contaron que habían planificado el viaje a la isla por una semana cuando fueron detenidos pidieron 4 veces hablar con su embajada peruana en La Habana y no se lo permitieron.

Un viaje de turismo a Cuba se convirtió en una pesadilla para la pareja de YouTubers peruanos que en su plataforma social tienen más de 200 mil suscriptores.

"Si tienen la intención de visitar Cuba estas situaciones se pueden dar", alerta la peruana Eva Cavero, quien habló del primer interrogatorio a su llegada el aeropuerto cubano.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Andrés Izarnotegui remarca que desde que llegaron le cuestionaron con preguntas como: dónde van, el hotel, cuánto tiempo, etc, era un interrogatorio tras otro interrogatorio".

Hasta su detención y deportación de Cuba tras solo dos días y medio de estancia en la isla, la pareja relata que las autoridades cubanas "estaban convencidos de que alguien nos había enviado para grabar vídeos para desprestigiar al gobierno de Cuba y de hecho nos dijeron: 'a que organización pertenecen ustedes para organizar un levantamiento en la ciudadanía'".

Los creadores de contenidos cuentan que fueron interrogados por 8 horas, les intervinieron sus teléfonos celulares, y los amenazaron con llevarlos a prisión.

El jurista cubanoamericano Aramis Milán explica que "quien difunda noticias falsas con el propósito de perturbar la paz internacional o de poner en peligro el prestigio o el crédito del estado cubano, incurre en una sanción de privación de libertad de 2 a 5 años".

Sanción que según el jurista, no relacionado con el caso, en referencia al artículo 133 del código penal, no los exime de responsabilidad por ser turista y no conocer la ley.

Ante esta ley, la pareja de peruanos aclara que "no había ninguna especificación que limitara que cosa se podía grabar y que no" y confirma que no creen que regresen "a Cuba después de lo que pasó".

"Se siente que en la gente que entrevistamos hay una persecución muy grande, la gente nos gritaba en la calle: 'digan la verdad', remarca Eva Cavero.

Eva y Andrés dicen que el material que pudieron grabar les fue devuelto de manera intacta y todavía representantes de la embajada peruana en Cuba esperan por una respuesta oficial de por que fueron detenidos.