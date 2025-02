Youtuber nicaragüense fue desterrado por el régimen de Daniel Ortega

Francisco Chico Reyes cuenta con más de 100 mil seguidores en YouTube y su contenido mostraba a Nicaragua y otros países, dice que salió confiado pensando que podía regresar, ahora ya lleva 6 meses en un exilio forzoso y sin ninguna respuesta de parte del régimen de Daniel Ortega.

“Lastimosamente me impusieron vivir fuera de Nicaragua no estoy con la posibilidad de apelar”, remarca Chico, a quien le ha tocado reinventarse y comenzar desde cero lejos de su país.

Cuando intentaba regresar tras un viaje por Europa, en donde grababa contenido para YouTube, le dieron la desagradable noticia “en Houston me notificaron que no podía abordar el vuelo porque las autoridades de Nicaragua no permitían mi ingreso”.

Texas era su última escala con destino a Managua en agosto del 2024, desde entonces comenzó su calvario. “Llamé a gobernación y me dice la persona que me atendió que estoy seguro qué sabe 100% todos los casos que pasan allá. Me dijo que no sabía nada y básicamente le dije: ‘Y como nicaragüense por favor ponte en mis zapatos’. Y me dijo: ‘no, no sé nada si te negaron el acceso es por algo’. Y listo”.

Antes del destierro, recorría las calles de su país y se lo mostraba a sus más de 100 mil seguidores en YouTube, dijo que aunque nunca habló de política. Cree que el injusto castigo del régimen de Daniel Ortega, se debió a una colaboración con el influencer venezolano Oscar Alejandro, con quien grabó una serie de videos en Nicaragua y uno en específico en donde opinó acerca de las cuestiones políticas de Nicaragua.

“Yo no aparezco en ese video, pero en otros videos si aparezco con él y vincularon de alguna forma que yo influía en lo que él dijo y en lo que hizo”, dijo el influencer.

Chico es uno de cientos de nicaragüenses que denuncian haber sido desterrados arbitrariamente por el régimen de Ortega. Ante la angustia en términos de inmigración que se vive en EEUU, una abogada de inmigración responde sobre las opciones que tienen los exiliados para no seguir en un limbo migratorio.

“El hecho que no lo dejen entrar a nicaragua puede ser una buena base para un asilo”, remarca la abogada, Maureen Porras.

Hoy en día el youtuber se encuentra en pleno proceso de solicitud de asilo político en los Estados Unidos, pero siempre con miras de un cambio en su país y poder volver.