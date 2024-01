Ya no es posible reflejar tu identidad de género en la licencia de conducir en Florida

La administración del gobernador Ron DeSantis revirtió silenciosamente una política que permitía a los floridanos obtener licencias de conducir que reflejaran su identidad de género.

Robert Kynoch, subdirector ejecutivo del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, envió el viernes un memorando describiendo los cambios a los recaudadores de impuestos del condado, quienes procesan las licencias de conducir y las tarjetas de identificación estatales.

El memorando decía que permitir que las personas cambien su género en licencias y tarjetas de identificación va en contra de la ley estatal porque el género "históricamente ha sido entendido como sinónimo de 'sexo', que está determinado por características biológicas y genéticas innatas e inmutables".

Además, una licencia de conducir “es un documento de identificación y, como tal, desempeña un papel fundamental al ayudar a las entidades públicas y privadas a establecer correctamente la identidad de una persona que presenta la licencia”, escribió Kynoch.

"Permitir que un individuo modifique su licencia para reflejar un sentido interno de rol o identidad de género, que no es inmutable ni objetivamente verificable, socava el propósito de un registro de identificación y puede frustrar la capacidad del estado para hacer cumplir sus leyes", añadió. .

El memorando también advertía que “tergiversar el género, entendido como sexo, en una licencia de conducir constituye fraude... y somete al infractor a sanciones penales y civiles, incluida la cancelación, suspensión o revocación de su licencia de conducir”.

En 2018, la agencia estatal adoptó una política que permite a las personas alterar los marcadores genéticos en las licencias mediante declaraciones firmadas de médicos u órdenes judiciales que documenten los cambios de género. La política, en parte, exigía que los trabajadores trataran “respetuosamente” a las personas que buscaban tales cambios. En 2021, el proceso se amplió para permitir que las enfermeras registradas de práctica avanzada den fe de los cambios de género.

El memorando de Kynoch señalaba que la agencia rescindió la política, diciendo que sus disposiciones "no están respaldadas por la autoridad legal".

¿A QUIÉNES LES AFECTA LA REVERSIÓN DE LA POLÍTICA?

Simone Chriss, abogada de Southern Legal Counsel que ayudó a elaborar la política de 2018, dijo a The News Service of Florida que los cambios adoptados por la administración de DeSantis no parecen afectar a las personas trans cuyas licencias ya han sido modificadas.

"Esta carta se acaba de publicar y hay mucha ambigüedad y muchas preguntas para las que necesitaremos respuestas pero, según los estatutos que han citado y la autoridad que han otorgado, no hay razón para que las personas que actualmente tienen una licencia de conducir o tarjeta de identificación que refleje su identidad de género para preocuparse por conducir, acudir a citas, usar su identificación de la manera tradicional que lo hacen todos los días, porque no existe un mecanismo por el cual el DHSMV (Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados) o la policía tiene alguna autoridad para suspender o revocar su licencia”, dijo.

El director del departamento, Dave Kerner, comenzó a examinar las “orientaciones y avisos técnicos” de la agencia después de su nombramiento para el cargo por parte de DeSantis hace un año, dijo la portavoz de la agencia, Molly Best, en un correo electrónico cuando se le preguntó sobre la nueva política.

El cambio con respecto al género “se refiere únicamente a solicitudes de licencias de reemplazo”, dijo Best.

“Ampliar la autoridad del departamento para emitir licencias de reemplazo dependiendo del sentido interno de género o identificación sexual es una violación de la ley y no sirve para mejorar la seguridad y confiabilidad de las licencias y tarjetas de identificación emitidas en Florida. La seguridad, confiabilidad y precisión de las credenciales emitidas por el gobierno son primordiales”, afirmó Best.

La revocación de la política por parte de la agencia se produjo mientras los legisladores estatales están considerando medidas que proponen cambiar el uso de “género” en las licencias por parte del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados.

El Comité Selecto de Innovación en Salud de la Cámara de Representantes aprobó la semana pasada un proyecto de ley (HB 1639) que requeriría que las licencias reflejaran el sexo de una persona, basándose en “los cromosomas sexuales de la persona, las hormonas sexuales naturales y los genitales internos y externos presentes al nacer”. El proyecto de ley también impondría requisitos para las aseguradoras que cubran la atención de afirmación de género.

Florida se encuentra entre los estados controlados por los republicanos que durante los últimos años han adoptado una serie de medidas dirigidas a las personas transgénero y a la comunidad LGBTQ en general.

El memorando de la administración DeSantis sobre las licencias de conducir, que comenzó a circular en las redes sociales el lunes por la noche y fue informado por primera vez por la periodista independiente Erin Reed, generó la condena el martes de personas trans y aliados.

En conjunto, los esfuerzos equivalen a un intento de legislar o regular la eliminación de las personas trans, alegaron los críticos.

“Las personas transgénero siempre han existido en todos los continentes y en todas las culturas en la historia humana registrada. Estas políticas tienen como objetivo hacer que la comunidad transgénero se sienta insegura y no bienvenida en Florida, y expulsarlos por completo de la vida pública. Este imprudente cambio de política no ayuda a nadie en absoluto, busca negar existencia legal a decenas de miles de floridanos y se implementó sin previo aviso ni participación pública para garantizar la máxima perturbación”, Carlos Guillermo Smith, ex miembro de la Cámara estatal y alto funcionario de políticas. analista del grupo de defensa LGBTQ Equality Florida, dijo en un texto.

Smith, un demócrata que se postula para un escaño en el Senado de Florida Central este año, calificó el cambio como un “acontecimiento devastador” y dijo que su organización está “trabajando con nuestros socios nacionales y grupos legales para identificar nuestras opciones para contraatacar”.

El cambio en la licencia de conducir “es parte de una campaña en curso para hacer que Florida sea inhabitable e insegura para las personas transgénero”, dijo Chriss.

Chriss se encuentra entre los abogados que representan a los demandantes en una demanda federal que impugna la prohibición estatal sobre el uso de bloqueadores de la pubertad, terapia de reemplazo hormonal o cirugía para tratar a menores transgénero diagnosticados con disforia de género. La ley también hizo más difícil que los adultos trans recibieran atención médica en Florida. Un juez federal escuchó los argumentos del caso en diciembre pero no se pronunció.