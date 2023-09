West Palm Beach tomará medidas con los desamparados de la zona del Downtown

La asociación de vecinos del Downtown de West Palm Beach realizó un evento para abordar el problema del aumento de desamparados en la zona y tratar de encontrar soluciones.

Autoridades policiales de West Palm Beach han señalado que desde el mes de junio han recibido más de 2000 llamadas relacionadas con los desamparados.

Vecinos y dueños de negocios se reunieron el miércoles en la noche con autoridades para hacer oír su voz de preocupación y encontrar una solución.

“La semana pasada tuve a un hombre desamparado entrar a mi negocio no una vez no dos veces, pero tres veces al día por cuatro días seguidos”, dijo la dueña de un negocio en West Palm Beach.

Presente estaban autoridades policiales y locales, quienes señalaron que este año se invertirán 45 millones de dólares para tener a más policías en el Downtown, al igual que para instalar más cámaras y así detectar el lugar donde hay problemas para poder ayudar.

Sitima Fowler, de la asociación de vecinos del Downtown, explicó: “queremos ver a las personas que viven de una manera muy poco digna en el Downtown con el refugio necesario hay que darles un albergue, hay que proveerle sus necesidades médicas y todo empieza ahí”.

La dueña de un local en el centro del Downtown admite que la policía hace un gran trabajo y que existen recursos, pero el problema son las drogas.

“Creo que muchas personas no quieren tomar la ayuda. De hecho yo he visto que muchas personas también de los homeless que he visto que salen y se recuperan y vuelven aquí y me dicen: 'estuve no sé unos meses y me dieron alimentos y me bañé y me recuperé y vuelven un poco mejor'. Pero luego con el problema de las drogas otra vez vuelven a recaer ya los meses tu los vuelves a ver por la calle igualitos”, remarca Clara Lara, dueña de Salento Coffee.

Las autoridades están proponiendo la creación de un nuevo centro de salud mental en la zona que pueda ayudar a los 500 desamparados que registran datos aproximados del distrito 7, que incluye el Downtown. Aunque el número de desamparados en el condado Palm Beach aumentó de 1400 en el 2022 a 1855 en el 2023.