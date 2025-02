Wells Fargo congela la cuenta de otro cliente de origen cubano

Un residente del sur de Florida, de origen cubano, busca respuestas luego de que Wells Fargo congelara su cuenta. Es otro caso entre varios que hemos reportado en Telemundo 51 durante los últimos meses.

Estos casos comenzaron a conocerse en diciembre de 2023. Desde entonces, continuamente preguntamos, y la empresa sigue declinado comentar cuántos clientes han sido afectados por este proceso de revisión y cuándo va a terminar.

“Mi cuenta estaba bloqueada”, relata José Antonio Orta, quien recuerda: "Fui a pagar y la tarjeta estaba bloqueada… estaba cancelada.”

Orta asegura que fue el 29 de enero cuando descubrió que su cuenta de Wells Fargo había sido congelada. Esto fue lo que le dijeron cuando pidió razones en la sucursal bancaria.

"Que necesitaban documentación. Se las llevé y es absurdo porque ellos tienen esa documentación desde hace muchísimo tiempo. Además, es una documentación que no expira. Una vez que eres ciudadano, dejas de ser ciudadano cuando mueres”, apunta Orta.

El hombre de origen cubano es estadounidense naturalizado. Su caso es parte de un proceso de revisión que, según lo hemos venido reportando, la compañía lleva a cabo desde hace más de un año con ciertos clientes para cumplir con regulaciones de la OFAC. Esas guías exigen a los bancos verificar la condición migratoria de personas originarias de países sancionados como Cuba.

"Si era para chequear una transacción, con mirar mi cuenta bastaba. No tenían que bloquearme. ¿Quiénes mejor que ellos para saber lo que yo compro, gasto o lo que hago con mi cuenta?”, se cuestiona Orta.

En un comunicado, Wells Fargo señaló: "Si bien no divulgamos detalles sobre relaciones bancarias específicas, podemos compartir que nuestros banqueros hacen todo lo posible para ayudar a los clientes afectados y minimizarles las molestias. Estamos comprometidos con brindar transparencia en nuestro proceso y una comunicación clara a nuestros clientes. En este caso, una vez que recibimos toda la documentación requerida, resolvimos el asunto para nuestro cliente."

Orta dice alarmado: "Si no llamo, no me entero. Estaría todavía esperándome.”

El hombre sostiene que nunca recibió tal comunicación. Su caso es el segundo que reportamos en dos meses. A finales de diciembre, un cubano de Texas también expuso un problema similar.

Para José Antonio Orta fueron 17 días sin acceso a su dinero y ahora tiene preguntas para el banco. "Tengo que ver qué va a pasar ahora con American Express, con FPL, con todas las cuentas programadas para debitar automáticamente de mi cuenta de banco, que no pudieron hacer nada porque mi cuenta estaba bloqueada.”

Típicamente, como otros bancos, Wells Fargo tiene un protocolo para notificar a sus clientes por correo postal o vía electrónica cuando necesitan actualizar algún tipo de documento. Usualmente se les da un plazo de unos 30 días para hacerlo.

Si algo podemos aprender de estos casos es: "Nunca ignorar cualquier comunicación oficial del banco, aunque no parezca relevante."