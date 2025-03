Tu señal para ir a Walt Disney World: lanzan exclusivas ofertas para este verano

Walt Disney World ha lanzado una promoción exclusiva para este verano, ofreciendo un 50% de descuento en boletos para niños de 3 a 9 años, según anunciaron en el sitio web oficial.

La oferta, válida para boletos de tres días o más, estará disponible del 27 de mayo al 20 de septiembre de este año.

Los boletos con descuento se pueden adquirir a través del sitio web oficial de Disney World o llamando a un especialista en viajes familiares al (407) 934-7639.

El costo del boleto a mitad de precio se basa en el precio regular del mismo tipo de entrada.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta oferta no se puede combinar con otras promociones o descuentos. Además, los niños beneficiados por esta promoción deberán estar acompañados por un visitante mayor de 14 años mientras disfrutan de las atracciones en el parque.

Los precios de los boletos en Disney varían dependiendo de la fecha y el tipo de entrada, pero los boletos de tres días para la última semana de marzo y la primera semana de abril oscilaron entre los $164 y los $167 por día.

Los visitantes también pueden agregar a su compra algunas opciones adicionales como el Park Hopper, que permite visitar más de un parque temático por día, o la opción de parque acuático y deportes, que incluye visitas a parques acuáticos, campos de golf y más.

La promoción coincide con el estreno de nuevos espectáculos y actividades en el parque. A partir del 27 de mayo, Disney World presentará dos nuevos shows: La Sirenita – Una Aventura Musical y Disney Villains: Unfairly Ever After. Además, los visitantes podrán disfrutar del nuevo desfile nocturno Disney Starlight: Dream the Night Away, aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta de su estreno.