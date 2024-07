Vuleve Trump a la Florida para recabar votos

A menos de una semana de la Convención Nacional Republicana, el expresidente Donald Trump se prepara para dirigirse a los votantes de Florida, una región clave en la carrera electoral. Según ha adelantado su campaña, Trump centrará su discurso en dos pilares fundamentales: la economía y la inmigración, temas recurrentes en su plataforma política.

El discurso de Trump, programado para mañana en su club de golf en Doral, ha desatado una ola de especulaciones sobre quién será su compañero de fórmula. Jaime Florez, vocero hispano de la campaña de Trump, ha insinuado que el anuncio podría ser inminente. En este contexto, el nombre del senador Marco Rubio ha resurgido con fuerza como posible candidato a la vicepresidencia, lo que podría consolidar el apoyo de la comunidad hispana y de los conservadores en Florida.

Simultáneamente, la campaña demócrata también intensifica sus esfuerzos en Florida. La primera dama, Jill Biden, arribó el lunes a Tampa, subrayando la importancia de la libertad y los derechos en su discurso. "Tenemos que afrontar este momento como si nuestras libertades estuvieran en riesgo, porque realmente lo están", declaró en medio de un ambiente de críticas y dudas sobre el desempeño de su esposo, el presidente Joe Biden, especialmente tras su participación en el primer debate.

El propio presidente Biden, en un intento de disipar las críticas, realizó una llamada a la cadena NBC afirmando: "La conclusión es que no vamos a ir a ninguna parte... No me presentaría si no creyera que soy el mejor candidato para derrotar a Donald Trump". Además, envió una carta a los demócratas del Congreso reafirmando su compromiso con la campaña y asegurando que no tiene intención de abandonar la contienda electoral.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Debbie Wasserman Schultz, congresista demócrata de Florida, enfatizó la necesidad de centrarse en las políticas extremistas de Trump y en los logros económicos de Biden. "La atención debe centrarse en que la próxima semana, en su convención, los republicanos nominarán a un delincuente... que se ha comprometido a alterar nuestra democracia con políticas extremistas. Debemos centrarnos en que el presidente Biden le ha dado un giro notable a nuestra economía y ha reducido los costos de los medicamentos recetados para millones de personas en la Florida", sostuvo Wasserman Schultz.

Por su parte, Jaime Florez, vocero hispano de la campaña de Trump, ha reafirmado que la economía y la inmigración seguirán siendo los temas principales en el discurso de Trump en Florida. La campaña de Trump está decidida a captar el apoyo de los votantes hispanos y a destacar los logros económicos de su administración pasada, frente a las críticas demócratas.