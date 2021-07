Vuelve la mini temporada de pesca de langostas

Vuelve la mini temporada de langosta sin limitaciones luego de que el año pasado, en plena pandemia, hubo serias restricciones. De igual forma se mantienen las normas para hacer de esta afición una actividad recreativa sin consecuencias que lamentar.

A partir de hoy a las 12 y un minuto de la media noche comienza oficialmente la mini temporada de langosta. Serán sólo dos dias en los que los aficionados podrán adelantarse a la temporada oficial que se inicia el próximo 6 de agosto y se extiende hasta el 31 de marzo del 2022. Pero atención, es bueno recordar cuáles son las langostas permitidas.

"El tamaño, tiene que tener 3 pulgadas, no menos de 3 pulgadas en el carapacho, son 6 langostas por personas en el parque nacional, y 12 langostas fuera del parque nacional", explicó el capitán Alberto Maza, comisionado de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de la Florida (FWC).

Violar las regulaciones establecidas por la FWC podría tener serias consecuencias que van desde costosas multas hasta cargo criminales.

“La única manera de coger estás langostas son con jamo, el palito que usa la gente, no puedes hacerle ningún hueco, no lo puedes arponear ningún anzuelo, y es muy importante que cuando coges la langosta mirar por debajo y estar seguro de que no tiene huevos, los huevos de la langosta lucen como estos guantes, son bien anaranjados, se van a ver obviamente", dijo Maza.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Para la FWC, lo más Importante es la seguridad de quienes disfrutan de esta práctica.

“Hemos visto muchos años gente que no prepara su equipo, están en barcos que no tienen su equipo de seguridad y se vuelven un poco locos para ir a buscar las langostas y no piensan en los peligros de estar debajo del agua", señaló Maza.

Y para seguir hablando de seguridad, tenga en cuenta que si decide mezclar esta afición con el alcohol, debe asegurarse que haya un operador de la embarcación designado, alguien que no haya tomado y que con responsabilidad llegue a puerto seguro.