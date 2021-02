Votación para retirar a congresista genera polémica

Una congresista Republicana de Georgia fue removida de todos sus comités en el congreso como consecuencia de sus declaraciones falsas e hirientes sobres las víctimas de la peor masacre escolar en la historia de Estados Unidos.

Solo 11 republicanos votaron a favor de la acción en contra de su colega y tres de ellos son del sur de la Florida.

Después de que La representante republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene fue removida de los comités de la Educación, Trabajo y Presupuesto, declaro que ahora tendrá más tiempo para promover sus polémicos puntos de vista. Hoy en un tweet se refirió a quienes votaron en su contra como “cretinos”

Fue una reprimenda sin precedentes contra una congresista recién electa. Marjorie Taylor Greene de Georgia fue removida de todas sus asignaciones de comités por numerosas declaraciones, incluyendo las que hizo a favor de Q Anon, grupo extremista que impulsa falsas teorías de conspiración como vincular a demócratas a redes de pedofilia...

“Q es un patriota”, dijo.

Tambien ha declarado que los ataques del 911 no ocurrieron. “Es extraño que no hay evidencia que un avión cayó sobre el pentágono”, dijo

Greene también ha sugerido que las masacres escolares incluyendo el de Parkland han sido montajes en contra de la tenencia de armas de fuego.

Antes del voto de ayer pidió disculpas Me permitieron creer cosas que no son verdad dijo: “Y de eso me arrepiento “.

El voto se mantuvo mayormente dentro de las líneas partidistas, solo 11 Republicanos apoyaron a los demócratas al votar a favor de removerla de los comités: incluyendo a Carlos Giménez, Maria Elvira Salazar y Mario Diaz Balart. La tragedia de Parkland fue un factor decisivo según afirma nuestro analista político.

Mike Hernández, analista político de Telemundo 51, dice:

“Los hijos de nuestros vecinos murieron que maestros murieron, asi que algunas veces no Importa si eres demócrata o Republicano tienes que tomar decisiones basados en tu distrito”.

“Votar contra un miembro de tu propio partido nunca es fácil, pero se debe aplicar el mismo estándar a todos en el congreso...”, dice María Elvira Salazar, congresista federal.

Sus comentarios son “inaceptables”, dijo Diaz Balart.

La resolución para removerla fue presentada por Debbie Wasserman Schultz, congresista federal demócrata de la Florida.

“Durante su corta carrera política la congresista Taylor Greene ha abogado por la violencia y ha hecho repetidas declaraciones racistas y antisemitas”.

Por su parte, los padres de Parkland has expresado su indignación por las declaraciones de la congresista. Fred Guttenberg, el padre de Jamie que tenía 14 ano

Publico en su cuenta de Twitter esta mañana me desperté llorando por el asesinato de mi hija en Parkland y nuestro congreso admite a personas depravadas como usted que se ríen del hecho.