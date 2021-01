Voraz incendio de una casa en el noroeste de Miami deja varios heridos

Entre llamas amaneció una casa ubicada en un vecindario del noroeste de Miami-Dade, donde dos personas resultaron heridas. Las imágenes mostraban la magnitud del voraz incendio que estremeció a los residentes del área.

David Martínez, cuenta que “despertó a las 5:30 de la mañana, con un estruendo que nos levantó a toda la cuadra. Esto era una película aquí”.

La mitad de la casa terminó cayendo arriba del camión de un señor que vive al lado y hace techos, y la otra mita en la casa que estaba al lado.

Aproximadamente a las 5 am del sábado, los bomberos de Miami-Dade respondieron a una alerta de incendio en el 8960 del noroeste y la calle 33.

“Cuando nosotros llegamos a esta casa que estaba en llamas, mucha candela mucho fuego por todos lados”, cuentos los testigos.

Los vecinos al ver lo que sucedía intentaron apagar las llamas pesadas antes de que llegaran los bomberos.

“Al momento que yo salí aquí afuera vi la candela y la manguera de una vecina que estaba ahí entonces cogí la manguera de la vecina y empecé a echar agua pero vino un oficial y me dijo que no echara más agua y porque no sabíamos qué tipo de material había”.

Con la rapidez de nosotros pudimos apagar el fuego en buen tiempo y salvamos las demás casas del barrio.

Los dueños de la vivienda confirmaron que las dos personas heridas son padre e hijo, y que realmente es un un milagro que estén vivos tras el impacto de esta explosión.

Afortunadamente los bomberos consiguieron controlar el incendio pero la casa quedó con evidencias de total destrucción tras el impactante siniestro.