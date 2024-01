Violencia marca el inicio del año en West Palm Beach: Dos homicidios en la mañana del martes

El año nuevo en West Palm Beach comenzó con hechos violentos que dejaron dos personas muertas en la mañana del martes. Uno de los homicidios ocurrió dentro de un apartamento, mientras que el segundo, según la policía de West Palm Beach, fue una ejecución que tuvo lugar en el interior de un vehículo.

El primer reporte de homicidio en el 2024 llegó después de las 9 de la mañana, cuando amigos encontraron a un hombre sin vida dentro de su apartamento. Según el portavoz de la policía de West Palm Beach, Mike Jachels, la víctima fue baleada múltiples veces, indicando que no creen que se trate de un acto aleatorio. La escena del crimen se ubicó en la Novena Calle con la Avenida Tamarind de West Palm Beach. La madre de la víctima, de 47 años, señaló que no había tenido contacto con él desde la mañana de Navidad.

Tres horas más tarde, a menos de una milla de distancia, los detectores de disparos de la ciudad registraron una ráfaga de disparos en el complejo de apartamentos Lake Mangonia. La víctima, un hombre de 34 años, estaba dentro de su vehículo cuando fue emboscado por varias personas, resultando en lo que la policía describe como una ejecución.

Los residentes del complejo de apartamentos expresaron su cansancio ante la violencia que los aqueja y manifestaron su deseo de abandonar la zona. Nadia McKay, residente del complejo, comentó: "No me sorprende porque he presenciado varios tiroteos y muertes. Solo quiero saber cuándo esto va a terminar para la comunidad de nuestra gente que vive en ambientes de bajos ingresos. ¿Cuándo va a cambiar la situación?"

La policía de West Palm Beach está investigando ambos homicidios por separado y aún no ha confirmado si existe alguna conexión entre ellos. Instan a la comunidad a proporcionar cualquier información relevante llamando a la línea de alto al crimen al *8477. La violencia en la zona ha generado preocupación y el deseo de encontrar soluciones para garantizar la seguridad de los residentes.