Video: Violenta pelea con empleada en el aeropuerto de Miami las lleva a la cárcel

Dos mujeres enfrentan cargos luego de una violenta pelea ocurrida la mañana del martes en uno de los mostradores de la aerolínea Frontier, en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Un video de la cuenta en Instagram de Only in Dade compartido con Telemundo 51, muestra a las dos mujeres cuando son puestas bajo custodia de la policía de Miami-Dade, luego del altercado ocurrido aproximadamente a las 9:30 a.m. en el mostrador de Frontier Airlines.

La policía de Miami-Dade informó que no se les permitió abordar su vuelo a Atlanta después de llegar 45 minutos tarde, lo que inició una discusión con empleados de la aerolínea.

La discusión se intensificó cuando una de las mujeres involucradas, Makyan Merceer, de 20 años, arrojó un cartel de plástico a una empleada, lo que le provocó un corte en la cara.

Los oficiales detuvieron a esa mujer, momento en el que la otra mujer, identificada como Janaeah Negash, de 21 años, intentó interferir con el arresto y también fue detenida.

Negash enfrenta cargos por resistirse a un arresto con violencia y por conducta desordenada. Mercer, por su parte, enfrenta cargos de agresión agravada, resistencia a un arresto con violencia y conducta desordenada.

La empleada fue llevada al hospital Jackson Memorialpara tratarse de las lesiones.

Frontier Airlines emitió un comunicado en el que señala que las dos mujeres se habían vuelto agresivas cuando les dijeron que había pasado la hora límite designada para registrarse.

"Estamos brindando todo nuestro apoyo al miembro del equipo lesionado y estamos consternados por la conducta de los dos clientes que finalmente fueron arrestados. A ambos se les prohibirá permanentemente volar con nosotros en el futuro", agrega el comunicado.

Las mujeres, que según el reporte de arresto viven en Durham, en Carolina del Norte, fueron transportadas a la cárcel TGK de Miami-Dade sin más incidentes.