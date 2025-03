Video muestra a un tren del Metrorail en descarrilado cerca del aeropuerto de Miami

Imágenes aéreas mostraban esta mañana a un tren de Metrorail descarrilado que parecía haber chocado con otro en el patio ferroviario cerca del Aeropuerto Internacional de Miami el miércoles.

Telemundo 51 está buscando información adicional con el Departamento de Tránsito de Miami-Dade para obtener más información sobre el incidente, que ocurrió en el patio ubicado en el 6601en la avenida 72 del suroeste (SW).

El Tránsito de Miami-Dade emitió una alerta a los pasajeros a las 6:11 a.m. que decía: "Metrorail está operando actualmente solo con el servicio de la Green Line. El tren Airport Shuttle ofrece servicio entre Earlington Heights y la estación de Metrorail del aeropuerto. Los pasajeros que se dirijan al aeropuerto deberán hacer transbordo en la estación de Earlington Heights para tomar un tren de enlace con el aeropuerto".

“ALERTA: Los trenes están funcionando con retraso debido a un problema técnico. Pedimos disculpas por las molestias y agradecemos su paciencia”, decía otro mensaje en su cuenta de X.

