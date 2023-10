Video: camioneta se estrella contra una casa en Miami-Dade y queda dentro de la vivienda

Una camioneta pick up se estrelló este miércoles en la mañana contra una vivienda en el suroeste de Miami-Dade y quedó incrustada dentro de la casa, que sufrió severos daños.

Las imágenes mostraron la parte delantera del camión completamente dentro de la casa, con daños y escombros detrás de la vivienda. También se podía ver a una mujer sosteniendo un perro pequeño afuera de la casa.

"Lo material se recupera, pero la vida no", dijo la dueña de la casa, quien no sufrió heridas tras lo sucedido.

Las imágenes de Telemundo 51 muestran a la camioneta incrustada y con parte del vehículo dentro de la vivienda.

Los funcionarios de la policía de Miami-Dade inicialmente dijeron que el conductor había huido de un incidente con otro carro antes de estrellarse contra la casa, pero luego aclararon que el conductor había sufrido algún tipo de episodio médico.

Una mujer dijo que estaba en la calle 184, también conocida como Eureka Drive, cuando su automóvil fue golpeado por el camión, que la hizo girar y siguió avanzando. "Yo iba por la 184 para una reunión”, pero tras “un impacto empecé a girar sin saber que pasaba". Tras lo sucedido, “me puse muy nerviosa, (cogí) mi teléfono y empecé a llamar al 911”.

“La camioneta chocó a un carro que estaba aquí adelante y probablemente lo que hizo fue acelerar más todavía y se metió para dentro de la casa” relata Héctor Ramírez, quien fue el primero en llegar a la escena a ayudar. "Yo me metí para adentro, le rompí el cristal de atrás. Me metí por el techo y abrí la puerta de la señora adelante para que la señora pudiera entrar porque no había acceso porque todo está desbaratado adentro”.

Ramírez confirma que “no había nadie dentro de la casa, solo un perrito que saqué después”.

La mujer dijo que no resultó herida y las autoridades informaron que nadie dentro de la casa resultó herido.