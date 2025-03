Impactante video de camión en llamas que se volcó en el Turnpike en Broward

Un nuevo y sorprendente video muestra un camión con remolque en llamas después de que se volcara en la autopista Turnpike en Broward.

El accidente ocurrió el miércoles por la tarde cerca de Sunrise Boulevard.

El video muestra cómo el camión con remolque se estrella contra la mediana y se incendia al volcarse en el lado opuesto de la carretera, arrojando escombros al camino de varios vehículos.

El conductor que grabó el video, David Platt, dijo que fue un viaje en hora pico que jamás olvidará.

"Le estaba rogando a Dios que no me atropellara y que la cabina no saliera volando hacia los carriles del sur", dijo Platt. "De repente, vi cómo el camión explotaba atravesando la barrera, por todas partes, todos desviándose, y de repente vi un auto atrapado entre la cabina y el muro".

A pesar del caos, Platt reaccionó, se detuvo y corrió hacia el lugar del accidente en llamas.

"Corrí a ayudar a sacar a todos del vehículo, y de repente, se incendió y se convirtió en una gran bola de fuego", dijo. "Es mi naturaleza ir a ayudar, así que hice lo que pude y volví a casa sano y salvo".

El accidente dejó todos los carriles en dirección sur de la autopista de peaje en la zona cerrados. NBC6 se ha puesto en contacto con la Patrulla de Carreteras de Florida para obtener más detalles, incluyendo si hubo heridos.