VIDEO: Así luce el lugar donde pretenden construir ‘Alligator Alcatraz’, el centro de detención para migrantes

La construcción de un nuevo centro de detención para migrantes que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos, que el fiscal general de Florida ha llamado Alligator-Alcatraz, pareciera estar en curso e imágenes de Telemundo 51, han captado el movimiento de maquinaria y de pequeñas unidades móviles en el el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier.

El fin de semana el director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, envió una carta de intención a la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y al presidente de la Comisión del Condado Collier, Rick LoCastro, expresando el interés del estado en comprar el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier.

En la carta, el estado proponía pagar $20 millones por el terreno y los derechos de paso del aeropuerto, argumentando que se trata de un "activo crucial para operaciones actuales y futuras de respuesta a emergencias, logística aérea y despliegue de recursos."

El gobierno federal ha dado el visto bueno al proyecto y ha agradecido la iniciativa de Florida.

We are working on cost-effective and innovative ways to deliver on the American people’s mandate for mass deportations. Alligator Alcatraz will expand facilities and bed space in just days, thanks to our partnership with Florida.https://t.co/NWdAnEUC0h