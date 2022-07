Víctimas de incendio en pulguero piden respuestas

Consternados, preocupados y aún sin respuestas se encuentran decenas de pequeños empresarios cuyos negocios quedaron reducidos al polvo y cenizas tras el voraz incendio que consumió gran parte del pulguero Tropicana, ubicado al noroeste de Miami.

Junior Lebron, pequeño empresario que perdió todo en el incendio, dice:

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Estamos todos aquí pq necesitamos una respuesta de la administración el jueves pasado cuando ocurrió el accidente estamos esperando saber que hacer la mayoría tuvimos pérdidas totales en el flea market”

Danilo Vargas, de la oficina del condado Miami Dade, dice:

“Desde el viernes he estado platicando entrevistándolo, tome un tour esta fatal da tristeza estamos haciendo todo lo posible para ver como lo podemos ayudar con fondos”.

De acuerdo a los bomberos las fuertes llamas que se pudieron haber empezado en un camión de comida, luego se propagaron rápidamente acabando con el 40 % de los pequeños establecimientos, generando cuantiosas perdidas.

Por ahora la administración del pulguero no ha informado cuándo empezara a operar, algo que aumenta la incertidumbre de estos hombres y mujeres que intentan comenzar de nuevo desde las cenizas que el fuego les dejo.

“Realmente soy uno de los fundadores de este flea market desde el principio y tengo una ferretería y lo he perdido todo, no ha quedado nada, me siento muy triste porque he trabajado toda una vida para alcanzar el sueño americano y en segundo se me ha ido abajo”, dice una de las víctimas.

Hemos intentado hablar con la administración del pulguero, pero, hasta ahora, no hemos recibido respuestas.