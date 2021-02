Víctima de fatal incidente doméstico relata odisea

Karla Morataya apenas puede moverse y permanece en el hospital Jackson memorial, con más de 15 heridas en su cuerpo. Según ella, provocadas por su expareja. El sujeto, identificado por ella como Alberto Smith, entró a su casa este domingo y con un cuchillo la apuñaló a ella y a su novio, frente a la mirada de su propio hijo.

“Mi niño estaba comiendo afuera de la casa, estaba sentado en el corredor. Yo estaba sacando unos tamales para sentarme a comer ahí tambien con él. En eso, cuando el muchacho venía saliendo, fue cuando miró que estaba ahí y se fue con el cuchillo para encima de él”, dice Morataya.

Smith le habría provocado varias heridas a su primera víctima, la nueva pareja de Karla, hasta quitarle la vida. Luego, se lanzó sobre ella.

“Yo quise escaparme por la ventana, pero no pude. Ya cuando quise escaparme por la ventana, él estaba encima de mí con el cuchillo”.

La mayoría de las heridas fueron en su cabeza y en sus brazos, que ella intentó utilizar como escudo.

“Cuando el vio que estaba inconsciente, el tomo su carro. Yo escuche como encendió su carro, y salió como un loco en su carro”.

Minutos después, la patrulla de carreteras respondió a este accidente en la I-95. El conductor fue declarado muerto tras el impacto. Según la policía, se trataba del presunto agresor.

Karla nos dijo que se habían separado hace dos años, ella había encontrado pareja y esa sería la razón del crimen.

Porque él me dijo que regresara con él. Y le dije: no, no puedo, y ahí fue cuando él me dijo: lo hubieses pensado maldita perra, cuando te dije que regresaras conmigo. Ahora lo que más le preocupa es su hijo, quien con solo tres años tuvo que presenciar una traumática escena.

“Pues mi hijo está muy mal, porque lo único que dice es que su papá mató al muchacho, y a todo el que le pregunta, él no tiene otra historia, más que su papá me dio con el cuchillo”.