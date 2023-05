Víctima de estafa agradece rápida acción de la policía

Anciana en New York recupera sus casi 50 mil dólares de una estafa digital gracias a la rápida acción de la policía de Hialeah, en exclusiva le contamos.

Lee de 85 años dice estar muy feliz y agradecida con la policía de Hialeah, tras recibir en su cuenta bancaria los 49 mil dólares que había transferido a un banco en Hialeah luego de ser víctima de una estafa en New York.

Jose Torres, Sargento de la policía de Hialeah, dice: “marzo 15 nuestro personal Yamileth recibió una llamada de una persona que le habían estafado 49 mil dólares”.

Lee, víctima de estafa, agradece a policía de Hialeah, dice: “y te golpeas a ti mismo y te dices como pude ser tan tonta. Estoy muy feliz de poder recuperar mi dinero, era mucho dinero. Siempre estamos orgullosos del trabajo y la labor para nuestra comunidad y las víctimas”.

Todo sucedió en marzo, cuando estaba chequeando los números ganadores de la lotería y de repente le apareció un mensaje en su pantalla.

“Era rojo, no bloqueaba toda la pantalla”, dice Lee.

Ella trató de cerrar esa ventana, pero no pudo así que llamó al número que aparecía en pantalla, “y me dijeron somos de Microsoft, queremos que sepas que su computadora ha sido hackeado. Y allí fue cuando le dijeron que debería enviar 49 mil dólares para a un banco en Hialeah recuperar el control de su computadora. Logramos recuperar el dinero aguantarlo para que el que estaba cometiendo el fraude no obtuviera ese dinero.

“Nunca lo hubiera recibido sino hubiera sido por la ayuda de la policía de Hialeah”, dice Lee.

Microsoft ha alertado a los usuarios sobre este tipo de estafas y asegura que ellos nunca ponen número de teléfonos ni llaman a nadie.

“Cualquiera que esté viendo esto por favor no caigan en la trampa, apaguen la computadora y no llamen a ningún número”.

La investigación sobre esta estafa está aún activa, aún no han arrestado a los responsables detrás de esta estafa que iba a ser cobrada en Hialeah. Si alguien tiene alguna información puede llamar a la línea de alto al crimen del condado Miami Dade.