Vicegobernadora Núñez se defiende de acusaciones de intimidación

Una integrante de la Junta Escolar de Miami-Dade acusó a la vicegobernadora Jeannette Núñez de actos de intimidación en la campaña electoral.

Las acusaciones vienen de parte de la doctora Marta Pérez, miembro de la Junta Escolar que aspira a la reelección en agosto, por el apoyo que la vicegobernadora le ha dado a su rival en la contienda, Mónica Colucci.

"Todo esto es intimidación. Reciben una llamada, o una visita, y después me dicen: Marta, no es contra ti. Es negocio. Es mi negocio".

Hoy, la vicegobernadora Núñez reaccionó a la acusación.

"La doctora Pérez no sólo me ha difamado, me está calumniando. Creo que esas acusaciones son bastante graves, y yo creo que eso es algo que nunca, nunca, yo me he involucrado en ese tipo de tácticas, y nunca lo haré, porque no es la persona que yo soy", declaró Núñez.

Marta Pérez, que ha estado en la Junta Escolar de Miami Dade por 24 años, afirma que en el apoyo a su contrincante Mónica Colucci hay amiguismo.

"Son amigas hace muchos años y aparentemente quieren ponerla a ella como contrincante".

Pero la vicegobernadora sostiene que Mónica Colucci es una maestra con más de 26 años de experiencia.

"Tiene experiencia y tiene una labor impecable. Sólo por el hecho de que como candidata no sea una política de carrera, que no tenga el derecho de aspirar, yo creo que eso es absurdo", dijo Núñez

La doctora Pérez ve con suspicacia el apoyo de autoridades del Estado a su contrincante, pero la vicegobernadora afirma que con el Distrito 8 no hay nada especial.

"Nosotros nos hemos involucrado en 29 escaños en todo el estado con respecto a la Junta Escolar. Ya los padres están hartos. Están hartos de del adoctrinamiento. Los padres están buscando otros medios con los que educar a sus hijos", puntualizó.