Veredicto del jurado en caso de abuso infantil

Un padre decidió no aceptar un acuerdo de culpabilidad en donde hubiese estado encarcelado por dos años, ahora, su condena podría llegar a ser mucho más larga.

Culpable de abuso infantil con agravantes. Esa fue la decisión del jurado mientras Tim Ferriter, la oía de forma estoica. De inmediato, le tomaron las huellas, lo esposaron y lo llevaron a la cárcel

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Prya Murad, abogada defensora, dice: “estamos devastados con este resultado este es un hombre con una esposa y una familia sin antecedentes criminales quien ha perdido a sus hijos y creemos que algunos fallos fueron injustos hacia la defensa”.

Por siete días de juicio, la abogada defensora trató de demostrar que no se trataba de condonar las acciones de Ferriter, sino el razonamiento detrás de ellas. La abogada utilizó vídeos de la cámara Ring fuera del cuarto, para mostrarle al Jurado como un padre era llevado a un límite por un hijo con muchos problemas, quien tiene un historial de problemas médicos desde la infancia y que requería constante supervisión”

La abogada indicó que fue difícil determinar si él debía atestiguar, lo que no hizo, y que Ferriter no se arrepentía de no haber aceptado el acuerdo de culpabilidad, ya que estaba atado a que su esposa también lo aceptara

Brianna Coakley, de la Fiscalía, dice: “estamos muy contentos con el veredicto y creemos que obviamente fue apropiado y fue apoyada por toda la evidencia”.

La fiscalía armó su acusación alrededor de cientos de videos del interior del cuarto, que en sus palabras mostraba la verdad al Jurado

“Lo pudieron ver con sus propios ojos, no hay dudas, no es cuestión de percepción Igor, ni de credibilidad, sabemos lo que ocurrió porque lo grabaron. Lo que aquí ocurrió fue horrible y va a impactar al niño por el resto de su vida”.

Será el próximo 16 de noviembre que el juez impondrá la sentencia a este padre. Por otro lado, la madre del niño también enfrentará un juicio con otro jurado distinto.