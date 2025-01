Lo que hay que saber sobre la toma de posesión presidencial en Venezuela

CARACAS, Venezuela — El próximo mandato presidencial en Venezuela comenzará el viernes.

Lo que no quiere la oposición es que el congreso controlado por el partido gobernante, celebre una ceremonia de juramentación de Nicolás Maduro, a pesar de la invalidez de los resultados oficiales de las elecciones del año pasado.

Los opositores esperan que Maduro no comience un tercer mandato de seis años en medio de manifestaciones de sus partidarios.

Lo que sí anhelan millones de personas que votaron por el líder opositor Edmundo González es salir a la calle a protestar.

González, quien ganó las elecciones del 28 de julio, salió de Venezuela para exiliarse en España en septiembre después de que un juez emitió una orden de arresto en su contra.

Si Maduro logra juramentarse, sus antiguas medidas ya no cumplen con sus promesas autoproclamadas de socialismo y las de su predecesor y continúan despojando a Venezuela de su democracia.

González ha dicho que tiene la intención de estar en Caracas el viernes, pero no ha explicado cómo piensa hacerlo ni cuáles son sus planes a su llegada.

Esto es lo que hay que saber sobre el próximo mandato presidencial de Venezuela:

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, repleto de partidarios del partido gobernante, declaró a Maduro como ganador horas después del cierre de las urnas. Sin embargo, a diferencia de las elecciones presidenciales anteriores, las autoridades electorales no proporcionaron recuentos detallados de los votos, alegando que un ataque informático a su sitio web les impidió hacerlo.

Sin embargo, la oposición recopiló actas de recuento del 80% de las máquinas de votación electrónica del país, las publicó en línea y mostró que González ganó las elecciones con el doble de votos que Maduro.

La condena mundial por la falta de transparencia llevó a Maduro a pedir al tribunal superior del país, también lleno de aliados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, que auditara los resultados de las elecciones. El tribunal, sin mostrar pruebas exhaustivas, reafirmó posteriormente la victoria de Maduro y alentó al consejo electoral a publicar el recuento de votos. Pero las autoridades electorales nunca lo hicieron, ni tampoco lo hizo el partido gobernante, cuyos representantes en los centros de votación, al igual que los de la oposición, tenían derecho a las actas de cada máquina de votación.

El Centro Carter, con sede en Estados Unidos, al que el gobierno de Maduro invitó a observar las elecciones presidenciales, ha dicho que las actas publicadas por la oposición son legítimas.

¿La gente se manifestará en contra de Maduro?

El gobierno programa con frecuencia manifestaciones, en particular cuando quiere demostrar fuerza en número, como el viernes. Maduro ha llamado a los venezolanos a salir a las calles el viernes, pero no todos los que marchan con una camiseta a favor del partido gobernante lo apoyan. El gobierno a menudo coacciona a los empleados públicos y a los beneficiarios de beneficios estatales para que participen en las manifestaciones.

Queda por ver si la gente protestará contra Maduro el viernes, ya que la campaña de represión posterior a las elecciones del gobierno, que incluyó el arresto de más de 2,000 personas, ha tenido un efecto paralizante. Incluso si los partidarios de la oposición deciden manifestarse, no está claro quién los lideraría.

El domingo, la incondicional de la oposición María Corina Machado instó a sus partidarios a manifestarse este jueves en todo el país para expulsar a Maduro del cargo.

“Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que nunca se rinde”, dijo Machado en un video en las redes sociales. “Salgan, griten, luchen. Es hora de mantenerse firmes y hacerles entender que hasta aquí pueden llegar. Que esto se acabó”.

Machado, que ha estado escondida durante meses en un lugar no revelado para evitar ser arrestada, dijo a sus partidarios que “estará con” ellos este jueves.

Mientras tanto, González sigue lejos de Venezuela y los líderes de la oposición que a menudo lo acompañaban a él y a Machado a los mítines de campaña fueron encarcelados después de las elecciones.

¿Quién asistirá a la ceremonia de juramentación?

Se espera que asistan miembros de la Asamblea Nacional, ministros y aliados cercanos de Maduro dentro de Venezuela.

La oficina central de información pública del gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de The Associated Press para obtener una lista de los jefes de estado que han confirmado su asistencia.

Pero la lista podría ser de un solo dígito, ya que la crisis poselectoral del país ha aislado aún más a Maduro.

Maduro ha enfrentado críticas por la falta de transparencia de las elecciones de parte de docenas de países, incluidos los vecinos Colombia y Brasil, cuyos líderes habían sido amistosos con él en prácticamente todos los demás asuntos. Incluso intentaron negociar un acuerdo de paz entre su gobierno y la oposición después de la votación de julio. Ningún presidente de ningún país asistirá a la ceremonia del viernes y en su lugar enviará representantes.

A la última investidura de Maduro en 2019, asistieron el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y el entonces mandatario boliviano Evo Morales.

¿Qué se espera del próximo mandato si sigue Maduro?

La prolongada crisis del país no tiene fin a la vista.

En la actualidad, el venezolano promedio debe lidiar con un salario mínimo mensual de menos de 2 dólares, precios de los alimentos en alza, suministro irregular de combustible y un sistema de educación pública deficiente. Pero al mismo tiempo, unos pocos afortunados con vínculos con Maduro y sus aliados se benefician de empleos y contratos que les permiten comprar papel higiénico importado que cuesta 70 dólares, importar y vender vehículos, abrir restaurantes hechos para Instagram y ofrecer experiencias turísticas de lujo.

Esa desigualdad es precisamente la que se suponía que desaparecería con las políticas que el mentor y predecesor de Maduro, el difunto Hugo Chávez, describió como socialismo para el siglo XXI. Se espera que la crisis se amplíe a medida que el gobierno sigue luchando con una economía dependiente del petróleo paralizada por una producción de crudo limitada, corrupción, mala gestión, sanciones económicas, acceso al crédito firmemente restringido y falta de inversión privada.

Antes de las elecciones, los votantes de todo el país dijeron repetidamente que ellos o sus seres queridos emigrarían si Maduro permanecía en el poder. Bajo su gobierno, más de 7.7 millones de venezolanos ya han abandonado su patria en busca de mejores condiciones de vida.