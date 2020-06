Venezolana acusada de chavista busca alcaldía de Hallandale

Acompañada de su equipo de trabajo y algunos seguidores, Carmen Jacqueline Giménez oficializó hoy su candidatura por la alcaldía de Hallandale Beach.

“Lo primero que tenemos que hacer es formar una ciudad anticorrupción donde haya trasparencia, donde haya rendición de cuentas donde la gente quiera venir y participar”, dice Giménez.

Desde que Giménez anunció su postulación en noviembre de 2019, ha recibido una ola de críticas en las redes sociales por su supuesto vínculo en el pasado con el chavismo en su natal Venezuela. Sin embargo, ella alega que estas acusaciones son obra del mismo régimen.

‘Es una difamación terrible pero si tú buscas en las redes también verás que todos los que me han difamado son difamadores de oficio”, dice.

En abril del 2009 un tribunal venezolano bajo el mandato de Maduro dictó una orden de captura en su contra por delitos de usurpación de identidad y falsificación de documentos.

“Yo soy perseguida por dos regímenes, fui solicitante de asilo. Yo llegué aquí muy torturada, muy maltratada, sufrí atentado de muerte, me botaron de Argentina, que era el país que me estaba cobijando, mientras Chávez y Maduro me perseguían”.

En el 2004 Giménez creó un modelo de integración llamado el ALBA, que no tenía nada que ver, según ella, con el modelo socialista del mismo nombre que anunció Chávez ese año.

“Este modelo de integración fue robado y penetrado por las mafias narcoterroristas de Chávez y Maduro y me fui por todo el mundo diciendo toda la corrupción que está gente había hecho”.

En su perfil de Linkedin dice que del 2002 al 2003 trabajó como consejera principal del Ministerio de Finanzas en Venezuela, controlado en ese entonces por el gobierno bolivariano. Ahora, en esta nueva etapa, Giménez está al frente de una organización que creó con el fin de ayudar a inmigrantes a solicitar asilo en EEUU.

Giménez está inscrita como independiente y nos dijo que ella misma está financiando su campaña para la alcaldía a Hallandale Beach. En noviembre competirá con otras dos candidatas que aspiran a la alcaldía.