Vendedora de cigarros es agredida brutalmente en medio de una calle en Miami Beach

Una mujer de 58 años hizo un esfuerzo para conversar y contar su historia luego de que fuera lastimada física y emocionalmente tras una agresión que recientemente sufrió en medio de una calle de Miami Beach. Ahora pide a las autoridades que actúen por el bien de otros que también pudieran ser agredidos.

Moraima Lima perdió el conocimiento luego de que un sujeto se le acercó y la golpeó fuertemente mientras atendía clientes, recuerda que tras el golpe, “yo ya no supe más nada".

“El llegó sin que ella se diera cuenta le dio un golpe en la cabeza y ella ni se enteró”, relata el esposo de la víctima del ataque.

Tanto el esposo como la víctima desde hace 25 años tienen una tienda de puros en la calle nueve de Collins Avenue en Miami Beach, ambos hablan del traumático momento vivido el pasado viernes sobre las tres de la tarde.

“Ella estuvo como veinte minutos sin conocimiento tirada ahí en la calle", repasa el esposo. Ya después vino la ambulancia y "cuando me levante estaba como que algo me había pasado”, recuerda la mujer.

Unas dos horas antes la mujer y el sujeto que suele merodear la zona vivieron este otro incidente.

“Yo le metí dos o tres sillazos", revela la mujer que todo fue después que el individuo insistentemente la molestará porqué no cumplió con lo que pedía.

“Desde que yo llegué estás vendiendo me tienes que regalar una caja de cigarro", recuerda la mujer que así le dijo, a lo que ella espetó: "No, no te voy a regalar ninguna caja de cigarro”.

En el lugar confirmaron este jueves que con anterioridad han tenido problemas con la misma persona que golpeó a Moraima Lima y le fracturó dos costillas, lastimándole la oreja, la cara, el cuello y los brazos. Lo que la ha llevado a gastos médicos, sin la posibilidad de trabajar y el temor de que el individuo regrese.

“El me amenazó, me dijo yo te puedo matar”, apunta la víctima que ello la hizo llamar dos veces a las autoridades, lo cual consta en dos actas policiales que relatan el altercado y el ataque.

El sujeto no ha sido visto por la zona mientras es buscado por la policía. Cualquier información las autoridades pidne que se comunique con el departamento policial de Miami Beach.