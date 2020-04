Vencer la psicología del miedo y sobreponernos

Cuando uno escucha de una enfermedad siempre tiene miedo. Ahora es un miedo sobre otro miedo. El miedo nos acompaña; por el miedo sobrevivimos.

Christina Balinotti, doctora en psicología dice que “Luchamos yendo a los supermercados, vaciando las alacenas. Nos defendemos; o todo lo contrario, negando que no pasa nada”.

Ahora en tiempos de pandemia el miedo al contagio y las complicaciones se ha acrecentado.

“Tenemos que entender en primera instancia, que el miedo es una respuesta completamente natural y el miedo es automático”, dice Balinotti.

Pero eso es lo difícil de aceptar.

Para Mary Marrero “Hasta que no haya una vacuna, no pienso que voy a ir a un restaurante a sentarme y compartir o convivir con personas que no conozco”.

Al miedo, no lo vencemos, según la doctora Balinotti, pero podemos aprovecharlo para tener la percepción del peligro de esta pandemia.

“De alguna manera tengo que luchar a través del desarrollo de estrategias y de fortalezas y de un pensamiento absolutamente positivo”, dice.

Solo así, sobreponiéndonos a la propia psicología del miedo, podremos prevenir males mayores y avanzar. Pero ¿cómo empezamos?

“Ejercicios de respiración, yoga, relajación, por ejemplo, el mindfulness, es decir, el aquí y el ahora. El ver las cosas y el focalizarnos en lo que tenemos, sobre lo que nos está contando nuestro hijo, nuestra pareja y no dejar que la mente navegue por otros lugares”.