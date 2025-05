‘No nos vamos’ – Vence plazo para desalojo de parque de casas móviles en Sweetwater

Este lunes se vence el plazo para que los residentes del parque de casas móviles Lil' Abner en Sweetwater desalojen la propiedad.

En noviembre pasado, unos 900 propietarios de casas móviles recibieron el aviso de que el parque cerraría permanentemente el 19 de mayo.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Una empresa desarrolladora que supervisa la transición de la propiedad quiere convertirla en un programa de viviendas asequibles subsidiadas por el gobierno.

Pero un gran número de residentes, presentó una demanda colectiva contra la empresa administradora, la ciudad de Sweetwater y el condado Miami-Dade.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Hasta el momento, 190 propietarios de casas móviles se han sumado a la demanda, que solicita que los desalojos sean declarados ilegales.

La demanda alega que el propietario no cumplió con la ley al notificar primero a la asociación de propietarios y el derecho de primera opción.

También argumenta que la ley de Florida prohíbe un aumento de alquiler 90 días antes del aviso, pero el alquiler se incrementó dentro de ese plazo.

La demanda acusa a la ciudad y el condado de no seguir el procedimiento adecuado al no realizar estudios para garantizar que haya algún lugar al que los residentes se pudieran mudar.

Joan Puey, residente del parque y quien ha permanecido en su casa, dijo que continúa pagando las obligaciones a los propietarios del parque a través de abogados.

"Hay una demanda y sí, el terreno es de él, y sabemos que tenemos que salir de aquí. Pero él hizo cosas que no tenía que hacer, aparte lo hizo de noviembre para que nos vayamos en enero y un montón de gente aquí perdió sus trailers y perdieron su dinero. Por eso se hizo una demanda y hay un caso y él lo sabe", dijo Puey.

En cuanto al plazo que vence este 19 de mayo:

"Se vence el plazo para él, pero hay un juicio y la que manda es la jueza. Él puede tener 100,000 millones de dólares, pero hasta que la jueza no nos saque de aquí y no le dé el favor a él, lo gane él, nosotros no nos vamos"