Arreglan ascensores en edificio para personas mayores tras quejas de vecinos de Miami

Frustrados están los residentes del edificio Claude Pepper Community Center II ubicado en la 750 del noroeste con la 18 Terrace, en Miami, tras llevar varios días sin el uso óptimo de sus ascensores.

De los dos ascensores que tiene el edificio, en la mañana de este lunes uno de ellos tenía pegado una hoja de papel anunciando que estaba fuera de servicio, según vecinos está quemado y aparentemente no tiene arreglo. Mientras el otro funciona prácticamente a medias pues parpadea en el piso 6.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Y así transcurrió el día para los residentes del lugar que solo en horas de la tarde de hoy vieron los elevadores arreglados.

Entre lágrimas Vilma Bermudez, residente del edificio cuenta la situación actual de los elevadores y sus temores. “Esto es horrible hija, es horrible, le pasa a uno cualquier cosa y cómo bajan a uno”.

Los paramédicos han tenido que acudir al lugar para sacar a una mujer de la tercera edad en silla de ruedas que tuvo que ser cargada por las escaleras. “Yo estoy operada de cáncer, tengo un dolor, el rescue me tuvo que bajar, llevarme al hospital, regreso ahora y me inyectaron pero no puedo subir a mi apartamento porque no puedo subir las escaleras”, cuenta una mujer afectada, quien asegura que no es la primera vez que esto pasa.

Al subir por las escaleras se encuentra con una suciedad y humedad notable. Hay basura, ropa abandonada y hasta sangre seca en el piso. El edificio construido en 1970 cuenta con 166 apartamentos y es administrado por la agencia de vivienda pública del condado de Miami-Dade.

Para Olga Blanco el problema de los elevadores es frustrante. “Los viejitos que viven aquí se quedan sin almorzar sino una pila día sin almorzar porque no hay como bajar ni les traen comida en caja para allá arriba”.