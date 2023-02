Vecinos se quejan de demoras en permisos para hacer agroturismo

La vida en el campo no está siendo tan tranquila como Alfredo Rohaidy y su esposa la imaginaron cuando compraron una propiedad con una laguna cuya agua viene de un manantial natural en el 2018; sobre una plataforma llevan 4 años celebrando bodas, pero la ley del condado cambió, y ellos no han conseguido el certificado de uso que les permite hacerlo legalmente.

“En multas vamos por miles y miles de dólares, he pagado las multas y ahora me enteré de que también han puesto un lien en la propiedad”, dijo Alfredo.

A 11 mil dólares asciende esa deuda con el condado. En medio de la polémica, un ranchón, fabricado por los nativos seminole, según esta carta que se le mostró al condado.

“Yo no estoy opuesto a cumplir, lo que quiero es que me dejen cumplir y que me ayuden a cumplir”

Como Alfredo hay otros dueños que se quejan de las demoras.

“En mi caso se tardó un año y 7 meses para recibirlo”, dice Frank González.

En su propiedad Frank tiene 4 áreas diferentes en las que celebra bodas y ya tiene el certificado de uso que le exige el condado, pero en su opinión no se está siguiendo los estatus del estado de la Florida.

Dueño de Rancho Spur y vicepresidente de asociación MCAA, Frank dice: “las leyes del estado específican que la ciudad no puede implementar leyes contra agroturismo”.

Carlos Hernández del Departmento Regulatory and Economic Resources del condado asegura: “el condado no puede hacer una ley como le da la gana, es un proceso que pasa por la oficina de los abogados del condado, y ellos chequean con todas las leyes del estado, todas cuando se pasa una ley del condado ya se ha chequeado que todo cumple”.

Muchos dueños asistieron hoy a esta reunión donde se les explicó cómo solicitar los certificados de uso que deben sacar para hacer agroturismo en sus propiedades.