Vecinos preocupados por explosiones en una cantera

No se tomaron decisiones importantes pero con cada reunión, los residentes preocupados entienden que este ya no es un problema que puedan resolver en el sur de Florida porque según ellos, no se trata de regulaciones sino de nuevas leyes.

Las explosiones que dañan las casas en varios vecindarios al noroeste de Miami-Dade y el suroeste de Broward, no cesan. Quienes viven cerca de la cantera de piedra dicen que las explosiones mineras no representan solo daños para sus casa sino miedo, día y noche.

Uno de los vecinos grabó en un video como la respuesta de los materiales a las explosiones en algunos casos es inmediata. Vecindarios enteros presentan grietas en baldosas, ventanas, columnas y cimientos de las casas.

“Estamos perdiendo el 25 por ciento de la fortaleza de nuestras propiedades”, alegan los vecinos.

Una problemática que requirió la creación de su propia junta, donde varios profesionales también afectados se unieron en búsqueda de una solución.

Miguel Martínez, de la Junta Blasting Advisory, reconoce que “esto es algo incómodo pero alguien tiene que hacer algo”.

Franchesca Ortega, directora de marketing Blasting Advisory, alega: “Mi conocimiento laboral es con marketing y tratamos que los residentes que están afectados compartan su historia”.

Cada vez que reportamos el tema, Telemundo 51 intenta comunicarse con la empresa minera White Rock Quarriers pero hasta ahora no hemos recibido respuesta.