Vecinos de condominio de Miami denuncian que les han vandalizado sus autos

Un grupo de vecinos está denunciando que les han vandalizado sus autos en el edificio donde viven, en el condominio Royal Terrace en noroeste de Miami. Una situación que ha causado grandes pérdidas monetarias a varios de ellos.

Los vecinos dicen que están frustrados ya que estos actos de vandalismo han prevalecido por semanas. Y aunque hay muchas las ventanas rotas y pertenencias perdidas, el valor emocional es mayor.

Joel González, cuyo carro fue vandalizado, cuenta lo ocurrido. “Tenía herramientas aquí y allí abajo. Todo eso lo revisaron, lo único que dejaron fue esta bolsita que tiene tornillitos y eso que no tiene valor. Todo eso se lo llevaron de aquí”.

Joel tuvo que pagar más de 1000 dólares por sus herramientas y ventana, pero no ha sido la única víctima. Por eso un grupo de vecinos se unió para denunciar estos actos delictivos que según ellos tienen a decenas de personas afectadas.

“Todos mis productos estaban en el carro. Yo perdí mi carro con todo, mi carro me costó 9 mil dólares más todos los productos, este carro fueron como 150 dólares”.

Una vecina me dice que, en dos años, ya tres de sus carros han sido el objetivo de vandalismo, uno de ellos fue robado y hace pocos días cortaron el catalítico de su nuevo vehículo. Ya son miles de dólares en pérdidas.

“No hay seguridad, aquí no hay seguridad y no hacen nada por ello. Yo hablé con la mánager también”.

Mientras hoy Alberto Bermúdez tambien se une a los vecinos que han sido víctima de robo. Los sospechosos esta vez fueron por la bolsa de aire del timón de su carro.

“Alrededor de 1200 dólares”. ¿Como te sientes? “Afectado con todo esto, no me siento seguro aquí, ni yo ni ningún vecino aquí se siente seguro”.

Aunque los afectados han reportado estos actos a la policía, la incertidumbre crece para ellos ya que afirman que el propietario de los apartamentos se niega a colocar cámaras en el estacionamiento y hoy solo piden una solución.

“Deben garantizar la seguridad de uno. No sé, poner una cámara, la reja del portón allá al frente para uno sentirse…poder dormir plácidamente”, dijo González.

“Que le den solución y no solamente a las autoridades sino a los dueños de este condominio, porque se lo hemos planteado, pero no creo que le interese”, dijo Bermúdez.

Esta noche me comuniqué con la oficina de administración de este condominio para preguntar si tenían una solución, pero de momento no me han enviado una respuesta estaremos pendiente al avance de esta situación.