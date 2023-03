Vecinos denuncian deplorables condiciones en club nocturno en Miami Beach

Residentes de Miami Beach denuncian las condiciones sanitarias deplorables en el patio de un club nocturno que colinda directamente con sus apartamentos. Ellos aseguran que nadie ni en el club ni en la ciudad responde a sus reclamos.

Se trata del patio trasero del club “The Exchange” en Miami Beach: basura amontonada, agua estancada. Todo, a escasos metros de la pared del edificio residencial localizado en el 1535 de Drexel Avenue.

Francisco Álvarez el administrador del inmueble donde residen doce familias nos invitó al lugar para denunciar lo que describen como una pesadilla constante.

“Porque la tupición es de años. A veces se ha encontrado allí animales muertos, gatos, racoons, muertos. Es insoportable estar en ese patio de nosotros”.

Con el agua sucia que se filtra a la propiedad, les preocupa también la proliferación de enfermedades.

Esta mañana no encontramos a nadie cuando fuimos al club. Llamamos múltiples veces al número en su página web y no respondieron. Escribimos a sus redes sociales y correo electrónico y adjuntamos fotos de lo que vimos, pero tampoco contestaron.

Maria Valle, propietaria del edificio, dice: “y no solamente eso, es el ruido de la discoteca que afecta a todos los edificios que están en la parte de atrás”.

Valle dice que durante año y medio ella tampoco ha tenido suerte.

“Hace como año y pico que no sabemos cómo conectarnos con ellos. No podemos”.

Un vecino asegura que las quejas llegan tambien desde edificios aledaños y, aparentemente, la ciudad tampoco les responde.

“Tengo un número de reclamo en la ciudad. No me han dado respuesta. Me dicen que no tienen personas para ver el problema”.