Vecinos de Sweetwater podrían ser desalojados

Los inquilinos de un edificio en Sweetwater amanecieron con un papel rojo pegado a sus puertas y temen lo peor.

Modesta Hernández, quien lleva 25 años viviendo en el mismo lugar, dice:

“que nos van a sacar de aqui urgente, otros dicen que el dueño no ha pagado y no se sabe. En el 96 rentamos este apartamento hasta ahora. El dueño no ha dicho lo que pasa”.

Nos comunicamos con la comisionada idania llanio para conocer a fondo que ocurrió

“Ese edificio lleva años con violaciones y no han sido reparados, se ha tratado de mandar cartas certificadas a los dueños y no responden”

Y al no responder, la ciudad inició las acciones legales, teniendo como precedente la trágica experiencia del edificio en Surfside

“Entonces lo que hicieron fue poner el aviso para que supieran que si los dueños no toman acción habrá que desalojarlos”.

Ahora va para el abogado, y se mandaron cartas, pero ellos no responden ante la preocupación de los vecinos, temerosos de quedarse sin un techo.

La comisionada responde:

“En estos momentos no es porque van a sacar a las personas, es un aviso, si dentro de 3 meses no responden habrá que desalojar por ley”.

El inmueble de 2 plantas está ubicado en el 300 del suroeste y la 109 avenida. Fue construido en 1979 y tiene 9 unidades de viviendas. El resto son negocios en la planta baja. Los inquilinos deberán comunicarse con los propietarios para que realicen la inspección obligatoria, que, según la ciudad, debía haberse hecho hace 8 años