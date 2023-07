Vecinos de edificio de Brickell denuncian varios días sin aire acondicionado

Unas 150 unidades residenciales y otras 30 de negocios en un edificio de Brickell llevan ocho días sin aire acondicionado. La administración del inmueble ha dicho que la reparación viene costando unos 60 mil dólares pero ese no es el problema, pues en el edificio de 55 años las reparaciones son un tema complicado.

En el lugar los termómetros marcan constantemente temperaturas rozando los 90 grados. Por lo que en los apartamentos, los ventiladores están trabajando sin parar para que circule el aire, mientras en el lobby y los pasillos se ven los rostros de los vecinos exhaustos.

Conversaciones acalorados, tanto o más que la temperatura de la torre 3 del complejo residencial Four Ambassadors de Miami en el octavo día sin aire acondicionado. Los vecinos dicen que el aire se fue a las 4 de la mañana del pasado lunes. El martes recibieron una carta explicando el problema: 'era necesario sustituir una tubería de agua en el sistema de enfriamiento'.

“Estamos viviendo con personas de 85 años, niños de 3 y 5 años, mujeres embarazadas y mascotas que están en pésimas condiciones”, asegura la residente Bárbara Satorre. “Las personas que han estado haciendo el mantenimiento de este edifico toda la vida, nunca han visto una situación como esta”.

A todos les preocupa la situación de los más vulnerables que se agrupan en el lobby que es el único sitio climatizado.

El presidente de la administración del condominio Bayview, Robert Alwine, dice que primero fue difícil localizar la tubería afectada con planos poco legibles. Después hubo que buscar los materiales y apenas el jueves comenzó la compleja instalación de 600 pies de tuberías.

A los residentes les preocupa que el asunto esté en las manos profesionales correctas. Robert Alwine dice que si que hay un contratista a cargo. Sin embargo en la entrevista no pudo garantizar que no habrá rotura adicionales por la premura del trabajo.

Los residentes insisten en que la administración necesita hacer más.

“¿No me van a llevar un aire acondicionado a mi casa? ¿No me van a llevar para otro apartamento que este vacío o decirme ‘te pago un hotel”?, se cuestiona Laura Alemán, “¿qué hacemos … aguantamos una semana más? Dos o tres por una emergencia. ¿No me van a dar una solución?”.

El plan de la administración era activar el agua a las 5 de la tarde de este lunes y poner a funcionar el aire acondicionado para lograr el enfriamiento total del inmueble para el amanecer de este martes. Todo eso, si las tuberías aguantan la presión de 7 libras de agua circulando a través de ellas.