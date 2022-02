Vecino mata a perro que atacó a su dueña en el sur de la Florida

Una mujer fue hospitalizada el lunes tras ser atacada por su propio perro, que fue abatido a tiros por un vecino en una zona residencial de Lauderhill, informaron las autoridades.

El incidente sucedió en la cuadra 4700 de Northwest 11th Court.

La policía de Lauderhill dijo que el perro comenzó a atacar a la mujer, por lo que un vecino le disparó al animal para proteger a la mujer.

El perro murió y la mujer fue transportada al Florida Medical Center en Fort Lauderdale con heridas en su mano. La mujer no ha sido identificada.

El vecino, que no quiso ser identificado, dijo que no tuvo otra opción que dispararle al perro.

"Cuando oí los grito y decidí ayudarla, corrí a la casa y tomé mi pistola", dijo el hombre. "El animal la tenía sujeta. Me salté la cerca, el animal vino hacia mí y tuve que hacer lo que tuve que hacer".

El hombre dijo que tres perros estuvieron involucrados pero que sólo uno atacó a la mujer.

"Había tres perros que se estaban peleando y ella estaba en medio tratando de separarlos, ella fue atacada por el perro y yo intervine", dijo.

El hombre no enfrenta cargos pero dijo que se siente apesadumbrado por lo sucedido.

"Nunca he tenido que hacer nada como esto y no quiero volver a hacerlo. Me rompe el corazón.

El incidente está bajo investigación de las autoridades.