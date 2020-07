Varios restaurantes cierran en Fort Lauderdale por violaciones de medidas de distanciamiento social

Unos cinco restaurantes fueron multados en Fort Lauderdale por no cumplir con las regulaciones de distanciamiento social en medio de la pandemia por el coronavirus luego de una ronda de inspecciones realizada este viernes 3 de julio.

Las pautas de salud pública vigentes para los restaurantes incluyen lo siguiente:

La instalación no exceda el 50% de la ocupación máxima

Las mesas estén a seis pies de distancia.

Se muestre señalización con las medidas a seguir por el COVID

Los meseros deben llevar máscaras faciales

Los clientes no se deben congregar en el área del bar

El viernes, cuatro restaurantes alrededor de Las Olas Boulevard fueron multados con 250 dólares por no forzar el distanciamiento social, entre ellos se incluyen Anna's Florist Coffee and Wine Bar, Louie Bossi's Ristorante and Bar, Fishtales y YOLO. Este último no estaba aplicando el uso de máscaras faciales.

Los cuatro restaurantes fueron cerrados. Además se descubrió que en el bar de Hunter's Beach Bar, estaba abierto y vendía alcohol dentro de la instalación, lo que actualmente está prohibido en el estado de Florida. Por lo que Hunter recibió una multa de $ 15,000 y se obligó a cerrar.