Varios heridos en el sur de Florida por accidentes con fuegos artificiales

Varias personas resultaron heridas, incluidos al menos dos adolescentes que sufrieron amputaciones parciales de las manos en accidentes con fuegos artificiales el 4 de julio en el sur de Florida.

Los Bomberos del Sheriff de Broward dijeron que recibieron más de 50 llamadas el jueves por la noche relacionadas con fuegos artificiales.

En un incidente en la 2 Court del Suroeste en Deerfield Beach, un adolescente sufrió una amputación parcial de la mano, dijo BSO.

El video mostró lo que parecían ser piezas de lanzadores de PVC caseros en el lugar, incluido uno que aparentemente explotó.

Otro incidente en la avenida 48 del suroeste en West Park también dejó a un adolescente con una amputación parcial de la mano.

"Teníamos un menor que sostenía un fuego artificial en la mano cuando el fuego artificial detonó en su mano y recibió una amputación parcial de su mano; desafortunadamente perdió varios dedos", dijo el jefe del batallón de bomberos de BSO, Michael Kane. "Es una lesión catastrófica, sin embargo, dicho esto, podría haber sido mucho peor, piensa si fue tu cara y tus ojos, perdiste la vista o el oído, la gente podría argumentar que eso sería una lesión más grave".

Las imágenes de la escena mostraron múltiples fuegos artificiales gastados junto con sangre en la acera y el césped.

En otro incidente de West Park en la calle 24 del suroeste, un fuego artificial atravesó la ventana de una casa y explotó en el interior, dijeron las autoridades. Nadie salió herido.

Los equipos en Fort Lauderdale también respondieron a una lesión por fuegos artificiales que dejó a una persona hospitalizada con lesiones que no ponen en peligro su vida.

En otro incidente más en Margate, un niño resultó herido cuando aparentemente un fuego artificial explotó en su mano.

"Los contratiempos suceden, suceden y, lamentablemente, probablemente seguirán ocurriendo", dijo Kane. "Es una situación triste, ciertamente no queremos que ninguno de nuestro público sufra estas lesiones, por eso siempre recomendamos que la mejor y más segura situación es que vayas con tu familia y veas una presentación en un parque, así podrás "No estés en contacto con estos fuegos artificiales que, si se usan mal o no están a la altura, podrían crear un percance y causar una lesión".