Varias familias desplazadas piden ayuda luego de perderlo todo en un voraz incendio

Adalberto Reyes es una de las 22 personas, incluidos 6 niños, que quedaron desplazados luego de un incendio ocurrido el pasado sábado en la tarde en una vivienda multifamiliar donde residían varias personas

"Cuando pude venir aquí ya estaban los bomberos y solo encontré a cuatro perritos afuera que los tenían los vecinos y no supe nada de los otros dos", cuenta Adalberto Reyes, uno de los damnificados por el incendio que se reportó en el 618 de la avenida 13 en la Pequeña Habana.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Tras la extinción del incendio, Reyes logró entrar a la vivienda y recuerda: "los encontré en una esquina de la casa … ahí duritos, quemados no estaban. Pero estaban como ahogados. Yo pienso que el humo los mató".

Según Adalberto, las autoridades del Departamento de Bomberos han determinado una causa preliminar del incendio. Ellos dicen "que fue un cortocircuito. Así que le digo a la comunidad que uno siempre, más que todos los hispanos, conectamos muchos aparatos en una sola regleta. No lo hagan porque eso se calienta y es mortal".

En verdad es una sola casa; sin embargo, está dividida en seis unidades. El fuego comenzó en la parte superior, se extendió por toda la propiedad, al punto que toda la estructura quedó dañada. Pero el seguro del propietario no cubre las pérdidas causadas a los inquilinos por el fuego.

"Lo peor del caso es que esta propiedad tenía sus problemas de corriente, no de ahorita, sino desde siempre y aquí nadie hizo nunca nada. Los dueños lo que quieren es el dinero de su renta y no les importa que el inquilino pase trabajo" remarca Reyes.

Para evitar encontrarse en esta situación, siempre se recomienda adquirir un seguro de inquilino al rentar una propiedad, que puede compensarle ante daños por fuego y humo, vandalismo, daños por agua, a los electrodomésticos, lesiones y gastos médicos derivados, así como honorarios por asesoría legal en caso de daños a terceros.

Adalberto Reyes no tenía este seguro, por eso su familia ha creado una cuenta para recaudar algo de ayuda. "El que pueda ayudar, por favor que me ayude y si tiene un perrito, así como este, que si puede donármelo, que me lo dé, que yo lo acepto con todo mi corazón".