Varias escuelas chárter no exigirán uso de mascarillas

Ya son 10 los distritos escolares de Florida donde las mascarillas en las escuelas son un requisito, aunque algunos de manera temporal. Pero que sucede con las escuelas chárter que reciben fondos del estado cuya orden les da el derecho a los padres de decidir cómo proteger a sus hijos.

No están siguiendo el requisito de las mascarillas del distrito escolar. Algunos padres dicen estar a gusto con las escuelas chárter donde estudian sus hijos. Pero no con el protocolo de mascarillas opcionales.

Dos madres preocupadas porque en las escuelas chárter donde estudian sus hijos, el uso de la mascarilla no es obligatorio, y que prefieren no ser identificadas por respeto a las escuelas donde estudian sus niños: Somerset Academy de Kendall, y Somerset Academy Palms, dicen que la administración envió un correo electrónico explicando que enérgicamente recomiendan la mascarilla, pero que hay opciones para las familias de las escuelas chárter.

El senador Manny Díaz, dijo: “lo que he visto, es que la mayoría de las juntas de escuelas chárter han decidido por la opción, que quiere decir que las mascarillas son mandatorias o sugeridas, pero el derecho de optar porque su hijo o hija no use la mascarilla”.

La excepción sería escuelas chárteres que operan en una edificación del distrito escolar, o que son parte de una ciudad. Como Aces, la escuela por excelencia de Aventura, donde las mascarillas son un requisito.

Se calcula que en Miami Dade hay 78 mil estudiantes en escuelas chárter. 44 mil en Broward. En general, estos colegios reciben fondos del estado, pero son administrados por una entidad privada. Y estas madres creen que las escuelas donde estudian sus hijos están bajo presión.

La directora ejecutiva de la alianza de escuelas chárter de la Florida nos explicó que la mayoría de las familias están utilizando las mascarillas y que muy pocas han solicitado la opción de no usarlas.