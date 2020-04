Valoran uso del plasma para el tratamiento del Covid-19

El padre de Isabel Chávez está grave con coronavirus. “Si a mí no me mató el comunismo este virus no me va a matar”, asegura José Chávez, ahora con 77 años, quien sobrevivió a una travesía en balsa desde Cuba hace 20 años y quien desde hace dos semanas lucha en su gravedad contra el coronavirus.

“Ahora en el hospital Palmetto le están haciendo hemodiálisis hemos luchado por poner el plasma pero el hospital no tiene el protocolo”, explica Isabel.

La FDA ha aprobado una expansión del uso del llamado plasma convaleciente, pero los centros de salud determinan si utilizarlo o no en sus protocolos de tratamiento. “Y el que ellos escogieron -creo, hasta donde yo puedo saber- no tiene incluido el tratamiento con plasma” asegura Isabel.

El uso del plasma con anticuerpos data de 1890 y se utilizó como tratamiento alternativo durante la epidemia de gripe de 1918. Pero en el caso del coronavirus, los expertos se muestran cautelosos.

Para la Dra epidemióloga Aileen Marty de la Escuela de Medicina Herbert Wertheim de la Universidad Internacional de la Florida, “esto es un remedio que es difícil de calcular si va ayudar o no. Y este virus puede utilizar los anticuerpos de una persona contra la persona”.

El plasma convaleciente aunque recomendado para los casos graves de COVID-19 está aún en fase de estudios clínicos.

“Tenemos muchos datos científicos de que no son tanto los anticuerpos que se forman, sino ciertas células linfocíticas que son lo más necesario para combatir esto entonces si le das plasma que no tiene esas células yo no estoy muy segura que eso va ayudar a la otra persona pero de todos modos es una idea que se debe tratar en una persona por razones de compasión” asegura la epidemióloga.

Según la Dra. Marty, la congelación de fondos para la Organización Mundial de la Salud anunciada por el presidente Donald Trump podría dificultar las actuales investigaciones.

“Quitarle los recursos en este minuto a la OMS es peligrosísimo para todos los seres humanos en el mundo, incluyendo los Estados Unidos” refirió Marty.