Valiente mujer defiende a su mascota del ataque de un pitbull y termina con graves heridas en el hospítal

Los hechos ocurrieron el pasado lunes por la tarde, cuando una mujer se vio envuelta en una situación de peligro inminente mientras paseaba a su pequeña perra yorkie. Sin previo aviso, un pitbull, presuntamente suelto de su correa, se abalanzó ferozmente sobre la indefensa mascota, desatando una reacción heroica por parte de su dueña.

Liliana Marbles, la protagonista de esta conmovedora historia, relata con voz temblorosa desde su habitación en el hospital: "Yo vi a la perra con un pedazo de mi brazo prácticamente". Sus palabras, cargadas de dolor y determinación, reflejan el instinto protector que la llevó a arriesgar su propia integridad física por salvaguardar la vida de su amada compañera, Pochita.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Mike Jachels, portavoz de la Policía de West Palm Beach, confirmó que "la dueña de ese pitbull tenía al perro en una correa, pero aparentemente de alguna manera logró soltarse mientras la víctima paseaba a su mini yorkie".

Liliana describe cómo intentó proteger a Pochita: "La he agarrado con este brazo y la he levantado bien arriba, en lo que la he levantado bien arriba, la bestia de perro me ha mordido aquí, se ha parado encima mío, me ha hecho estos arañazos y yo me he caído".

Fue en ese momento crítico cuando el pitbull, aprovechando la vulnerabilidad de Liliana, la mordió en el otro brazo. Sin embargo, la intervención oportuna de dos valientes transeúntes logró separar al perro agresor y permitió alertar a las autoridades.

Mike Jachels relató cómo "el primer oficial de policía de West Palm Beach que llegó, tomó al perrito de la mujer, se aseguró que estuviese bien y lo puso a resguardo en la patrulla. Posteriormente, le aplicó los primeros auxilios a la víctima colocándole un torniquete al brazo que estaba severamente lesionado".

Mientras tanto, la dueña del pitbull intentó huir de la escena, pero tanto ella como el perro fueron detenidos. El Departamento de Control y Cuidado Animal fue llamado al lugar y se llevó al pitbull para una evaluación exhaustiva.

Para Liliana, su pequeña Pochita representa mucho más que una simple mascota. Con lágrimas en los ojos, comparte: "Mi perrita nació un día antes de que mi mamá muriera. La nombré Pochita porque así se llamaba mi mamá. Imagínate si yo estuviera así y también mi perrita se muriera, ¿qué haría? Yo creo que no hubiera podido sobrevivir otra pérdida más".

Mientras el Departamento de Control y Cuidado Animal determina el futuro del pitbull agresor, Liliana Marbles se encuentra en un arduo proceso de recuperación después de haber sido operada en dos ocasiones. En un gesto de solidaridad, se ha creado una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para ayudar a cubrir los altos gastos médicos que enfrenta.