Vacunas para víctimas del holocausto

Más de una decena de diferentes departamentos de bomberos y rescate del sur de la Florida se unieron hoy en un esfuerzo en conjunto para vacunar a la mayor cantidad posible de sobrevivientes del holocausto.

Erika Benítez, portavoz de bomberos de Miami Dade, dijo:

“Este es un esfuerzo del estado de la florida en el cual nos reunimos varios departamentos, no sólo el condado Miami Dade sino también de Broward”

Este jueves el gobernador de la florida, anunció que el estado destinaria 1500 dosis semanales de la vacuna contra el COVID- 19 para las personas mayores que no puedan salir de sus hogares.

El programa comenzó en Palm Beach y hoy se llevó a varias partes de Miami Dade y Broward.

“Los equipos que están hoy aquí van a salir hoy aquí a diferentes áreas del condado estratégicamente localizadas para poder vacunar a estas personas que necesitan la vacuna urgentemente”, dijo Benítez.

Miguel Ferrer, capitán de bomberos de Davie, dice:

“La misión completa cuando terminemos estamos proyectando para el martes que viene tener a 900 sobrevivientes del holocausto vacunados”

Y mientras el proceso de vacunación avanza, la alcaldesa del condado Miami Dade les ha pedido a los expertos de su equipo médico un análisis profundo para que en 30 días presenten cuáles deben ser los protocolos de salud que deban seguirse en el condado, incluyendo una revisión sobre el toque de queda, tema que algunos comisionados piden se haga antes ya que dicen nadie lo respeta.

“Porque si no se está multando a esa gente y no están arriba de esas personas y no van a estar observando eso entonces quita el toque de queda como el resto de los condados en la Florida”, dijo el comisionado Pepe Díaz.

Esta mañana, la comisión discutió otros temas relacionados al coronavirus. Presentaron un mapa que muestra los códigos postales del condado donde hay un mayor número de casos de COVID-19.

“La realidad es que cuando vimos por zip code me preocupa muchísimo el que esas personas no vayan a tener acceso a esas vacunas y tengo muchas personas de la tercera edad que viven en mi distrito que les es muy difícil el acceso a la vacuna”, dijo la comisionada Rebeca Sosa.

En la reunión también participó el presidente del Hospital Jackson, quien dijo que ya han vacunado a 92 mil personas.

Carlos Migoya, presidente Jackson memorial

“Estamos muy orgullosos porque estamos vacunando a más del 30 por ciento de las personas en Miami Dade”.