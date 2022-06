Vacunas contra el COVID-19 para niños menores de 5 años en el sur de Florida: Lo que debe saber

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el viernes el uso de emergencia de las vacunas contra el COVID-19 para niños a partir de los seis meses de edad.

En un comunicado, la FDA indicó que las vacunas aprobadas son la de Moderna y la de Pfizer-BioNTech. Sin embargo, el gobernador de Florida Ron DeSantis no ordenó con anticipación las vacunas, aunque aclaró que esta decisión no implicaba prohibir su uso en el estado.

En varios estados del país y Washington DC ya comenzó la vacunación contra el COVID-19 de los niños de 6 meses a 5 años, sin embargo, en Florida la espera para que las vacunas estén disponibles pudiera ser más larga.

“No lo hicimos. No recomendamos el uso para esos niños a partir de 6 meses. No vamos a tener ningún programa para eso. Pero no lo prohibimos. No tenemos la autoridad para hacer eso”, dijo DeSantis.

La Casa Blanca dijo el viernes que médicos e instituciones en Florida estaban habilitados para solicitar directamente las vacunas contra el COVID-19 para niños menores de 5 años al gobierno federal, tras la negativa del gobernador de hacer la solicitud con anterioridad.

Oficiales federales creen que los padres tienen planificado vacunar a sus hijos en los consultorios pedátricos, más que en farmacias u hospitales.

DÓNDE ESTARÁN DISPONIBLES LAS VACUNAS

Los consultorios de pediatras y hospitales distribuirán la vacuna junto con centros de salud y farmacias minoristas selectos financiados con fondos federales actualmente inscritos en el Programa Federal de Farmacias Minoristas.

Publix, Winn-Dixie, Fresco y Mas, Harveys Supermarkets, Walmart, Costco y Kroeger Co. también son sitios habilitados para proveer la vacuna.

Walmart y otros supermercados del sur de Florida tienen planificado administrar la vacuna a niños de mínimo tres años.

Es importante que los padres chequeen las páginas web de los sitios habilitados para saber de la disponibilidad y hacer las citas si es necesario.

Hospitales como el Niklaus Children's Hospital o el Joe DiMaggio Children's Hospital ofrecen vacunas actualmente para niños de 5 a 11 años. Si desea obtener información de cuándo tendrán la vacuna disponible para niños de 6 mesas a 5 años, puede comunicarse con el 1-866-339-8965 (Niklaus Children's Hospital) y el 954-276-4340 (Joe DiMaggio Hospital).

El Nicklaus Children's Hospital informó a través de un comunicado que está trabajando para asegurar los suministros de la vacuna COVID-19 para niños menores de 5 años. "Una vez que tengamos la vacuna disponible, actualizaremos la página web sobre vacunas y publicaremos la información en las redes sociales. Agradecemos a los padres interesados por su paciencia mientras tomamos medidas para que la vacuna esté disponible para esta última población para la cual los Centros para el Control de Enfermedades ahora recomiendan la vacuna".